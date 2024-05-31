4 uluslararası anlaşmaya Genel Kurul'dan onay: BM İstanbul'a bölgesel kalkınma ofisi açıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
4 uluslararası anlaşmaya Genel Kurul'dan onay: BM İstanbul'a bölgesel kalkınma ofisi açıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul temsilcisi Numan Kurtulmuş tarafından önerilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Birleşmiş Milletler'in kalkınma sistemini yeniden yapılandırma çabaları kapsamında, İstanbul, yeni kurulacak beş Kalkınma Eşgüdüm Ofisinden birine ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor. Bu gelişme, İstanbul'un BM operasyonlarında daha merkezi bir rol üstlenmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. BM'nin bu hamlesi, bölgesel koordinasyonu güçlendirmeyi ve kalkınma hedeflerine ulaşmada daha etkin bir iş birliği sağlamayı amaçlıyor. İstanbul'da açılacak olan Bölgesel Kalkınma Eşgüdüm Ofisi, şehrin uluslararası alanda önemini artırırken, BM'nin küresel kalkınma çabalarına da katkıda bulunacak.

İstanbul, 2030 gündemi doğrultusunda devletlere yönelik nitelikli ve zamanında destek sağlamak amacıyla bir eşgüdüm ofisi kurmayı planlıyor. Bu yeni ofis, Avrupa ve Orta Asya'daki Birleşmiş Milletler Koordinatörlerine ve ülke ekiplerine stratejik danışmanlık sunacak ve bölgedeki kalkınma zorluklarını ve önceliklerini saptayacak. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanına, programlama ve ortaklık konularında destek verecek. Türkiye'nin, bu girişim çerçevesinde yakın zamanda gerekli bina temin etmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan uluslararası anlaşmalar arasında, Türkiye ile Rusya arasındaki karayolu taşımacılığını düzenleyen bir anlaşma, Bosna-Hersek ile yapılan altyapı ve inşaat projeleri işbirliği anlaşması ve Uluslararası Deniz, Seyir Yardımları Teşkilatı Sözleşmesi bulunuyor.

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