4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali başlıyor!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklaması şu şekilde:

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla bu yıl 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ni büyük bir coşku ve gururla düzenliyoruz. Her yıl daha da gelişen, katılımcı çeşitliliği ve kapsamıyla büyüyen festivalimiz, YörükTürkmen kültürünü yaşatma konusunda kendi alanında örnek ve öncü bir etkinlik haline gelmiştir.

Bu yıl festivalimiz, 30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Döşemealtı Düzlerçamı Piknik Alanı’nda halkımızla buluşacak ve geleneksel yaşamın zenginliğini günümüzle buluşturacaktır.

Festivalimizin hemen öncesinde, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00 – 18.00 arasında Antalya Su Hotel’de düzenlenecek Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu, kültürümüzün geleceğine yönelik stratejik bir adım niteliği taşıyor. Yurtiçinden 22 yurtdışından 14 belediye başkanı ile birlikte çok sayıda değerli katılımcının yer alacağı bu uluslararası platformda; Yörük Türkmen kültürünün korunması ve yaşatılması, belediyeler arası kültürel iş birliklerinin güçlendirilmesi, genç kuşakların aktif katılımı ve kültürel diplomasi yoluyla küresel farkındalık oluşturulması gibi konuları ele alacağız.

Festivalimiz, 30 mayıs Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayacak geleneksel göç duası ve Yörük göçü kortejiyle açılacaktır.Bu anlamlı yürüyüşle birlikte festival ruhu şehre yayılacak ve göç geleneğimiz bir kez daha canlanacaktır.

Konar-göçer yaşamın simgesi Yörük-Türkmen kültürünü yaşatmayı amaçlayan festivalimiz; Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirlerimizle kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültürün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacak.

Festivalimizde bu yıl:

Türkiye dışından 25 farklı Türk devlet ve topluluğundan gelen heyet ile toplam 529 katılımcı olup, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetlerimiz ve Türklerin yoğun olarak yasadıgı ülkelerden gelecek Türk topluluklarından soydaşlarımız 25 çadır ile festivalimize renk katacaktır.

86 Yörük -Türkmen dernek, vakıf, birlik, fedarasyon ve konfedarasyondan 350 katılımcımız bizlerle olacak olup, 55 farklı Yörük dernegide çadırlı etkinlik yapacaktır.

24 belediyeden 255 katılımcımız olup, 18 belediyemiz çadırlarıyla etkinlikler de yerini alacaktır

37 el sanatları grubundan 69 sanatçı ve zanaatkâr yer alacaktır. El sanatları çadır ve stantlarımız ziyaretçilerimize zengin bir kültür yolculuğu yaşatacaktır.

Tüm bu katılımlarla etkinlik, sahne ve gösterilerde halk dansları,ses sanatcısı, kültür insanı, zanatkar, ozan 1203 katılımcımız festivalde görev alacaktır.

Bu yıl, bağımsız Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile özerk Türk Cumhuriyetleri Tataristan ve özer Başkurt cumhuriyeti, Gagauzya özerk cumhuriyetinden gelen temsilciler, dernekler ve topluluklar festivalimize renk katacaklar.

Ayrıca festivalimiz; Ahıska Türkleri, Kırım ve kazan Türkleri, Uygur Türkleri, Hazara Türkleri, Kaşkay ile Irak, İran ve Suriye Türkmenleri gibi Türk topluluklarının; Kıbrıs, Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan gelen akraba halkların katılımıyla kültürel açıdan eşsiz bir çeşitlilik sunmaktadır.

Festival boyunca çok sayıda müzik ve dans topluluğunun yanı sıra; 30 Mayıs Cuma akşamı Kıraç, 31 Mayıs Cumartesi akşamı Funda Arar, 1 Haziran Pazar akşamı ise Uğur Önür sahne alacaktır.

Yörük-Türkmen kültürünün vazgeçilmez ögeleri arasında yer alan halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ile cirit müsabakaları, festivalimize ayrı bir heyecan ve renk katacaktır.

Bu büyük kültür buluşmasına tüm halkımızı; türkülerle yoğrulmuş sohbetlere, geleneksel zanaatlara, halk danslarına ve benzersiz bir kültürel şölene davet ediyoruz.