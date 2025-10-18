Voli Fuar A.Ş. tarafından Avrasya E-Mobilite Derneği işbirliğiyle düzenlenen bu prestijli etkinlik, 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.
4. Uluslararası Elektrikli Şarj Şov İstanbul'da başlıyor
E-mobilite dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan 4. Uluslararası EV Charge Show Konferansı için geri sayım başladı.
Fuar, dünya genelinden e-mobilite profesyonellerini, hükümet temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirerek, sektörün karşılaştığı zorlukları ve geleceğin fırsatlarını masaya yatıracak.
Türkiye'nin, küresel otomotiv ve e-mobilite dönüşümlerinin merkezindeki stratejik konumu, etkinliğe ayrı bir önem katıyor.
Fuarda, E-Mobilitede küresel trendler, Türkiye’nin küresel otomotiv sahnesindeki rolü ele alınacak
Ayrıca elektrikli araç altyapısı ve teknolojilerinin gelişimi, küresel E-Mobilite pazarında konumlanma, hızlı şarj istasyonlarında enerji depolama çözümleri, ağır hizmet araçlarının elektrifikasyonu ve sürdürülebilirlik dahil bir çok önemli konu başlığına yer verilecek.
Huawei, Lumicle, Wat Mobilite, Vestel Mobilite, Siemens, ABB, Voltla, Voltgo, Aos Technology, Aspower, Bemis Teknoloji, Orge Enerji, Otojet, Power Elektronik, Tora Şarj, Tunçmatik gibi sektörün lider firmaları ve dernekler (Elektrik Mühendisleri Derneği, Mekatronik Mühendisleri Derneği) ve uluslararası tedarikçiler bu fuarda yer alacak.
Katılımın ücretsiz olduğu
EV Charge Show
4. Uluslararası elektrikli araç şarj teknolojileri ve ekipmanları fuarına
Yeniçağ Gazetesi ve Ahmet Yeşilbağ youtube kanalı olarak fuara bizde katılacağız
Hepinizi bekliyoruz