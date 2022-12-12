Teknoloji devrimi dünyayı sarsacak

Sosyal Bilimlerin Gözüyle Teknoloji Devrimi başlığıyla düzenlenen ve 2 oturum şeklinde gerçekleşen kongrenin açılışında konuşan TESAM Genel Başkanı Dr. İlyas Bozkurt, "Dijitalleşmenin Ekonomiye Etkileri" başlıklı bir bildiri sundu. "Endüstri 4.0, sanayi devriminin dördüncü aşamasıdır" diyen Başkan Bozkurt konuşmasının devamında şunları söyledi: "Yaşanan teknolojik devrim ile birlikte emeğin önemi azalırken, yapay zeka, robotik teknoloji ve yazılımlar daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Mevcut birçok sektörün yıllar içerisinde kaybolup daha az emeğe dayalı yeni sektörlerin ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik bakımdan birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Daha önce gerçekleşen sanayi devrimlerinde olduğu gibi bu devriminde tüm dünya ülkelerini ve ülkemizi derinden etkileyeceği düşünülmektedir."

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un yaptığı ilk oturumun konuşmacılarından Prof. Dr. Hasan Köni, "Yeni teknolojilerin Sosyal Bilimlere Etkisi" başlıklı konuşmasında 4. dönem teknoloji devrine girdiğimizi söyledi.

Oturumun ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da "Teknoloji çağında politik psikoloji" konusundan bahsederek, "Geldiğimiz aşamada da Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni dijital uygarlığın mutlaka kendisine özgü bir siyasal modeli olacaktır. 4. küresel kriz siber ve teknoloji alanında olacaktır" dedi.

Oturumunda söz alan bir diğer konuşmacı olan Prof. Dr. Talat Canbolat da, "Teknoloji Devriminin İş Hukukuna Etkileri" başlıklı konuşmasında teknoloji devriminin hemen her alandaki hukuki ilişkileri etkilediğini belirtti.

Oturumun son konuşmacısı ise Prof. Dr. Hasan Bacanlı oldu. "Teknolojinin Eğitime Yansımaları" başlıklı konuşmasında önemli bilgiler veren Bacanlı, teknolojinin insanların yaşamlarını değiştirdiğini belirterek, eğitim de yaşamın bir parçası olarak teknolojiden çok fazla etkilendiğini belirtti.

Programın ikinci oturumu ise Doç. Dr. Arzu Al moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda ilk söz alan isim Doç. Dr. Ali Burak Darıcalı "İstihbaratın Geleceğine Teknolojik Gelişmelerin Etkisi" başlıklı bir konuşma yaptı. Darıcalı, konuşmasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte istihbari faaliyetlerin doğası da değişmektedir" dedi.

İkinci konuşmacı olan Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit de, "Kamu Yönetimi Alanında Gelişen Teknolojilerin Ortaya Koyduğu Değişim" başlıklı konuşmasında 1980'ler ile beraber bilişim ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerin, kamusal mal ve hizmetlere ilişkin talepler ve söz konusu hizmetlerin sunumunda var olan yaklaşım ve uygulamaları dönüştürdüğünü belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin Orallı da, "Terörle Mücadelede Teknolojik Gelişmelerin Yeri" başlıklı bir konuşma yaptı. "Teknoloji devrimi ve küreselleşme sürecinin her geçen gün artan etkisiyle birlikte, güvenlik tedbirleri ve çatışmaların seyri büyük oranda farklılık göstermektedir" diyen Orallı, "Ülkeler arasındaki çatışmaların, savaşların ya da bir ülkenin içinde cereyan eden iç savaş sürecinin ilerleyen teknoloji ile birlikte yapısal farklılıklar arz etmesinin yanında; terör örgütleri de teknolojik farklılaşmaya adapte olabilmekte ve gerek saldırıların gerekse savunma anlayışlarının kurgusu yeniden şekillenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Sosyal Medya İçerik Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu" başlıklı konuşma yapan bir diğer konuşmacı ise Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici oldu. Konuşmasında Ekici, sosyal medya kullanıcıları ve sosyal medya platformları ile ilgili bilgiler verdi.