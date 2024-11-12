4 yaşındaki çocuk banyoda elektrik akımına kapılarak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 yaşındaki çocuk banyoda elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa Viranşehir'de, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi.

BANYODA AKIMA KAPILDI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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