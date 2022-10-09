9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 yaşındayken kaçırıldı. 53 yıl sonra evine döndü

4 yaşındayken kaçırıldı. 53 yıl sonra evine döndü

1969'da henüz 4 yaşındayken kaçırılan Susan Gervaise adlı kadın, tam 53 yıl aradan sonra evine geri döndü. Kadının ailesiyle kavuşması herkesi duygulandırdı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 08:20
Takip Et

4 yaşındayken kaçırıldı. 53 yıl sonra evine döndü

4 yaşındayken kaçırıldı. 53 yıl sonra evine döndü
+
Aa
-

İngiltere'de akılalmaz bir olay yaşandı. Susan Gervaise adlı kadın, henüz 4 yaşındayken bir aile tarafından "Seni Disneyland'a tatile götüreceğiz" denilerek kaçırıldı ve o aile tarafından sahiplenildi.

Yeni ailesiyle zaman içerisinde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşayan Susan Gervaise'nin durumu öğrendiği sırada ise iş işten geçmişti.

KOCASI DEVREYE GİRDİ

Bu süre zarfı içerisine evlenen, hatta torunları bile olan Susan Gervaise'nin kocası, karısının durumuna üzülmesinin ardından Facebook aracılığıyla bir ilan verdi ve karısının eski ailesine ulaşmayı başardı.

Şimdilerde Avustralya'da yaşayan Susan Gervaise, tam 53 yıl sonra ailesinin İngiltere Batı Yorkshire'daki evine gitti. 

Akrabaları ve ailesiyle kavuşan Susan'ın geri dönüşü hem ailesini, hem de olayı duyanları çok duygulandırdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
3
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
7
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.