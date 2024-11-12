4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ne zaman başlıyor?

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını bu yıl da Mersinlilerle buluşturacak.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilçeyi, Türkiye'de kültür ve sanatın önemli bir kenti haline getiren Yenişehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, 16 Kasım - 23 Kasım tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Festival, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturacak.

Festival, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek "Karagöz Masallar Diyarında" adlı oyunla başlayacak. Ardından saat 16.00'da yine çocuklara yönelik "Karagöz Bitirim Bebe" oyunu çocuklarla buluşacak. Festivalin ikinci gününde ise tiyatroseverleri Bülent Emrah Parlak'ın sahneleyeceği iki perdelik "Bülent BEYİN Hikayesi" bekliyor; bu keyifli oyun 18 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sahnede olacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR VE SEVİLEN KOMEDİ TİYATROLARI YENİŞEHİR'DE

Ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu'nun rol aldığı "Bir Yastıkta" 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de, Yenişehir Şehir Tiyatrosunun beğenilen oyunu "Çok Tuhaf Soruşturma" ise 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de sahnelenecek. Mahşer-i Cümbüş, 21 Kasım Perşembe günü doğaçlama tiyatro gösterisi ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Usta oyuncular Cihat Tamer ve Zihni Göktay'ın "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı müzikli gösterisi, 22 Kasım Cuma günü saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin kapanışı ise 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahnelenecek "Gökkuşağının Altında" adlı çocuk oyunu ile gerçekleşecek.

"SANAT ETKİNLİKLERİ BİR ŞEHRİ RENKLENDİRİR, ONA RUH VERİR"

Vatandaşları festivale davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatı erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Özyiğit, "Sanat herkesindir, Yenişehir'de sanat her kapıyı çalmaya devam edecektir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir'i Türkiye'nin kültür-sanat merkezlerinden biri yapma hedefimiz doğrultusunda pek çok projeyi hayata geçirdik. Sanat etkinlikleri bir şehri renklendirir, ona ruh verir. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan vatandaşımızı bu festivale davet ederken, hem sanatı sevdirmeyi hem de tiyatro ile sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.