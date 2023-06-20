4 yıl önce 25 milyon euro'ya transfer edilmişti, şimdi Facebook'ta forma satıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'un Everton'dan kiraladığı Jean-Phillipe Gbamin, İngiliz ekibine geri döndü.

Ancak oyuncunun yaptığı hareket büyük bir şaşkınlık yarattı.

İngiliz basını, oyuncunun Everton'ın formalarını ve diğer ekipmanlarını Facebook üzerinden satışa çıkardığı bildirdi.

25 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Everton Gbamin'i 2019 yılında Mainz'den 25 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Büyük bir patlama yapması beklenen oyuncu, istenilen katkıyı veremedi.

İKİ BUÇUK SEZONDA 8 MAÇA ÇIKTI

Gbamin, Everton'da geçirdiği 2 buçuk yılda sadece 8 maça çıktı. CSKA Moskova ve Trabzonspor'da forma giyen oyuncu, Nenad Bjelica ile 3 maçta oynadı.

İngiliz oyuncu, Bordo-mavililer ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Bu gelişme sonrası onun için kesinlikle kolay olmayacağı ve İngiltere'de, bu futbolcunun Facebook'ta kulübün ürünlerini sattığı göz önüne alındığında, ayrılmanın yakın olduğu ifade edildi.