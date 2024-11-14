4 yıl önce genç kıza sözlü tacizde bulunan şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 yıl önce genç kıza sözlü tacizde bulunan şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yıl önce genç kıza sözlü tacizde bulunan yürüme engelli şahıs Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

4 yıl önce Bursa'dan İnegöl'e gezmeye gelen yürüme engelli 44 yaşındaki Ferdi Ş., iddiaya göre, 16 yaşındaki bir genç kıza sözlü tacizde bulundu. Genç kızın şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri engelli şahsı yakaladı.

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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs hakkında mahkeme kararını verdi. Taciz suçundan 5 yıl hapis cezası verilen şahsın yakalanması için Jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şahıs dün akşam Jandarma komutanlığı ekiplerince sokakta yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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