4 yıl önceki görüntüler magandayı ele verdi

Kaynak: DHA
4 yıl önceki görüntüler magandayı ele verdi

Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce bir düğünde havaya ateş açan A.P. (29), görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce bir düğünde havaya ateş açan A.P. (29), görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sosyal medyada bir kişinin av tüfeği ile düğünde ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede görüntülerin Göksun ilçesinin kırsalındaki Tombak Mahallesi'nde 4 yıl önce gerçekleştirilen bir düğünde çekildiğini ve tüfekle ateş eden kişinin de A.P. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler A.P.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına alırken, evinde yapılan aramada da düğünde havaya ateş ettiği av tüfeği ele geçirildi

4 yıl önceki görüntüler magandayı ele verdi

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