4 yılda 4 velayet değişikliği! Anne karara isyan etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi.

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, 20 Aralık 2024'teki duruşmada, çocuğun mahkeme huzurunda dinlenmesine karar verirken, 6 Şubat 2025'te de geçici velayeti tekrar annesine verdi. Baba B.C.A.'nın ise ayda 2 kez kızını görebileceği yönünde hüküm kuruldu. Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce 13 Şubat'ta hazırlanan sosyal inceleme raporunda, çocuğun kendini net olarak ifade ettiği ve yaşadığı birtakım olaylar nedeniyle babasına gitmek istemediği belirtildi. Raporun sonuç kısmında, baba B.C.A.'nın kızı ile sosyal hizmet uzmanı ya da pedagog eşliğinde görüşmesinin çocuğun menfaatine olacağı belirtildi.

Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını 43 dakika geç götürdüğü için 3 günlük 'zorlama hapis' cezasına çarptırıldı. Anne, kızını avukatına bırakıp cezaevine girerek, cezasını çekti. 30 Mayıs'ta Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, S.D.A.'nın mahkeme huzurunda dinlenmesi yönündeki karar kaldırıldı. Çiftin boşanmasına karar verildi ve çocuğun velayetinin de baba B.C.A.'ya verilmesine hükmedildi. 4 yıl süre boşanma davası sürecinde küçük kızın velayeti 4'üncü kez değişti.

'MAHKEMEYE DEFALARCA BAŞVURDUM'

Nazlı Zeynep A., kızını gözyaşları arasında teslim ederken, karara itiraz edeceğini söyledi. Nazlı Zeynep A., kızının babasıyla görüşmek istemediğini ileri sürerek, "Tam 4 senedir, kızım 3,5-4 yaşından itibaren mahkemeye defalarca başvurduk çocuğumu dinlemeleri için. Mahkemeye kızımın kendini çok iyi ifade ettiğini bildirdim. Çocuğum ısrarla kendisi anlatmak istiyor. Ancak tıpkı soruşturmada olduğu gibi çocuğum susturulmuş. Biz çocuğumun dinlenmesi durumunda bütün gerçekliğin ortaya çıkacağını ve tamamen bu yasal süreçlerin olması gerektiği şekilde ve sağlıkla yürüyeceğini biliyorduk. Ama mahkeme kızımı dinlemeden karar verdi. İtirazımıza yönelik hemen adımlar attık. Şu an iki ayrı bakanlığa başvurmuş durumdayız. Aynı zamanda da itiraz sürecimiz de başlıyor. Söz konusu itiraz işlemleri sonuçlanana kadar en azından çocuğumun korunması adına sosyal hizmetlerin çocuğumu almasını rica ediyorum. Çocuğumun güvenli bir ortamda olduğundan emin olmaya ihtiyacım var" dedi.

Nazlı Zeynep A. ayrıca, baba B.C.A. hakkında 2021 yılından itibaren 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı', 'Çocuğun cinsel istismarı', '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçlarından farklı soruşturmalar yürütüldüğünü, ancak yeterli delil ve emare bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararlar verildiğini ileri sürdü.

'İSTİNAF MAHKEMESİNE İTİRİZAMIZI YAPACAĞIZ'

Nazlı Zeynep A.'nın avukatı Meltem Banko ise "Bu gerek iç hukukumuza, gerek uluslararası hukukun tahammüllerine aykırı bir usul. Dolayısıyla burada çocuğun psikolojisi hiçe sayılarak, çocuğun iradesi hiçe sayılarak mahkeme bir karar vermiş. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına bakacak olursak hangi durumlarda bir çocuğun velayeti anneye değil babaya verilir? Burada annenin hayasız yaşam sürmesi, yeni bir evlilik yapması, çocuğuna şiddet uygulaması gibi çeşitli başlıklar sayabiliriz. Bunların hiçbiri somut olayda mevcut değil. Yani siz cinsel istismardan soruşturma geçiren bir kişiye tak diye velayeti veremezsiniz. Çocukla babanın yatılı kalmamasına yönelik uzman görüşleri var. 4'üncü kez bu velayet değişiyor. Bu karar karşısında elbette ki istinaf mahkemesine başvuracağız; ama şu anda bu ara dönemde çocuk son derecede yıprandı, yıpranmaya devam ediyor. Biz uzman desteği istiyoruz, uzmanları çağırıyoruz" dedi.