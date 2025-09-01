4 yıllık çilesi ağrı piliyle bitti!

Üç çocuk annesi Kezban Arkan, yaklaşık 4 yıldır bel fıtığı, kalça ve bacak ağrıları nedeniyle birçok kez ameliyat oldu, fizik tedavi gördü ancak iyileşemedi. Farklı yöntemler de ağrıları dindirmedi; son çare olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği’nde “ağrı pili” tedavisi uygulandı.

Kronik ağrıları yüzünden oturmakta, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta zorlanan Arkan, geçen hafta uygulanan tedaviyle yıllar sonra ilk kez ağrısız bir yaşama adım attı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, bel ve boyun cerrahisi, dolaşım bozuklukları, omurilik ve sinir yaralanmalarında “ağrı pili”nin etkili olduğunu belirtti: “Ağrı pili, en güvendiğimiz tedavi yöntemlerinden biri. Hastanın ağrılı bölgesine epidural alana bir kablo yerleştiriyoruz. Yaklaşık 1-2 santimlik kesiyle elektrotlar yerleştiriliyor ve bu kablolar bir pile bağlanıyor.

Pilden kablolara elektrik akımı gönderilerek ağrılı bölgedeki hissin beyne ulaşması engelleniyor. Böylece hasta ağrı hissetmiyor. Patoloji ortadan kalkmıyor, ancak ağrı duyulması önleniyor. Bu yöntem, bel ve bacak ağrılarında, fıtığa bağlı ağrılarda, kanser sonrası nöropatik ağrılarda, fantom ağrılarında ve angina gibi göğüs ağrılarında etkili. Kullanım alanları her geçen gün artıyor. Ancak bu yöntem her hasta için uygun değil; fizik tedavi, rehabilitasyon ve beyin cerrahisi bölümleriyle birlikte karar veriyoruz.

"YÜZDE 90-100 ORANINDA İYİLEŞME SAĞLIYORUZ"

Prof. Dr. Akçaboy, kronik ağrılarla gelen hastaların genellikle başka tedavilerden sonuç alamamış kişiler olduğunu ifade etti: “Yıllardır geçmeyen, tedavilere yanıt vermeyen ağrılara kronik ağrılar diyoruz. Bu hastaların hayat kalitesi düşüyor, sosyal aktiviteleri azalıyor. Bel, bacak ağrısı, fıtık veya darlık nedeniyle defalarca ameliyat olmuş, çiviler takılmış, ilaçlar maksimum dozda kullanılmış hastalar bize geliyor.

Bu yöntem son çare gibi. İşlem sonrası pili deri altına yerleştirmeden hastayı evine gönderiyoruz. Günlük yaşamına dönmesini, yemek yapmasını, yürümesini istiyoruz. Bir hafta sonra memnuniyetini soruyoruz. Eğer hasta ‘ağrım yüzde 50 azaldı’ derse, kalıcı pili yerleştiriyoruz. Ancak ‘yüzde 10-15 fayda gördüm’ derse, yöntemin etkili olmadığını düşünüyoruz. Kliniğimizde genellikle yüzde 90-100 iyileşme sağlıyoruz.”

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Kezban Arkan, ağrılarının 4 yıl önce başladığını anlattı: “Önce boyun fıtığım oldu, ağrılarım çok şiddetliydi. Ameliyat oldum, sonra bel ve kalça ağrılarım başladı. Bacağıma vuran ağrılar ve sürekli uyuşma vardı. Fizik tedavi gördüm ama fayda etmedi. Sürekli ağrıyla yaşıyordum, mutlu değildim, hayattan tat alamıyordum. Sırtüstü yatamıyordum, hep yüzüstü yatıyordum. Son çare ‘ağrı pili’ni denedik. Geçen hafta geçici pili taktılar, sonra kalıcı pili yerleştirdiler. Şu an çok iyiyim. Sanki dünyaya yeniden gelmiş, yeniden doğmuş gibiyim. Artık hayata yeni başlıyorum. Eskiden gezemezdim, şimdi gezeceğim.”