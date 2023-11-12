40 dönüm bahçe alev alev yandı. Asırlık ceviz ağaçları küle döndü

Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm bahçe küle döndü. Arazide bulunan asırlık ceviz ağaçları yangında zarar gördü.

KAYNAK: İHA
40 dönüm bahçe alev alev yandı. Asırlık ceviz ağaçları küle döndü

Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi Ağ Burun mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gürün Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 40 dönümlük arazi küle dönerken, bahçede bulunan asırlık ceviz ağaçları ile sumak ağaçları zarar gördü.

Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına devam ettiği öğrenildi.

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