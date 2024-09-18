İsrail Ordusu Gazze'deki saldırılarının yanında işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da baskın ve gözaltı operasyonlarına devam ediyor. Yapılan son operasyon ile beraber 40 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin girişini güvence altına almak amacıyla Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın yaptı.

İsrail askerleri baskına karşı çıkan Filistinli sivillere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle saldırılarda bulundu.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olaylarda gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinliye müdahale etmeye çalışan Kızılay ekiplerinin İsrail askerleri tarafından engellendiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.