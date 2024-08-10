40 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki operasyonlarına devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve eski mahkumlar da bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 10 bini aştığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. Bu süre zarfında İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli ise yaralandı.