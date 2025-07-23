40 gün önce açıldı iflas etti. Kimse inanamadı. Alacaklılar sıraya girdi

ABD’nin Kentucky eyaletinde Haziran 2025’te açılan Luca Mariano Distillery, yalnızca 40 gün sonra mali kriz nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptı. Danville merkezli LMD Holdings LLC adlı şirket, Michigan Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak yeniden yapılanma talep etti. Şirketin borçlarının 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Büyük umutlarla viski sektörüne giren damıtımevi, açılışından kısa süre önce mali sıkıntılarla boğuşuyordu. Sahibi Francesco Viola, Michigan’da ikamet ediyor ve iflas başvurusunun varlıkların değerini korumak için yapıldığını belirtti. Viola, “Paydaşlarımız için en iyi çözümü bulmak amacıyla bu adımı attık,” dedi.

Ancak şirketin avukatı, basın mensuplarının yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.İflas süreci, Boyle County’deki bir yargıcın damıtımevini kayyum yönetimine devretme ve satışa çıkarma kararına hazırlanırken geldi. Bu adımlar, iflas başvurusuyla geçici olarak durduruldu. Haziran’da yayımlanan bir habere göre, damıtımevi 3.8 milyon doları aşan borçlar nedeniyle çok sayıda hacizle karşı karşıyaydı.

Kentucky’nin viski endüstrisi, butik damıtımevlerinin yükselişiyle dikkat çekerken, Luca Mariano’nun hızlı çöküşü sektörde şok etkisi yarattı. Uzmanlar, yüksek yatırım maliyetleri ve rekabetin bu iflasta rol oynadığını düşünüyor. Şirketin yeniden yapılanma süreci, alacaklıların ve yerel ekonominin geleceği açısından yakından izleniyor.