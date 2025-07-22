40 gün sonra olabileceklere kimse inanamayacak! DEM Partisi'nin olmazsa olmaz talepleri...

Bahçeli’nin vesilesi ile geçtiğimiz günlerde teröristlerin silah yakma tiyatrosu sergilendi. Gazeteci Özgür Cebe, yakma perdesinin ardından terör örgütü PKK’lılar tahliye edildiğini ve adli tatil bitince de etkin pişmanlığın genişletileceğini söyledi. Cebe, Irak’taki bin 500 hainin dönüşüne kapı aralanacağını iddia etti. Adli tatil ise 1 Eylül'de sona eriyor.

BAHÇELİ’NİN VESİLESİYLE PKK’NIN TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ dediği bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni açılım tiyatrosu başlamıştı. İlk perde teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde silahların yakılmasıyla devam etti.

TERÖRİSTLERE REVİZYON

Silahların yakıldığı tiyatro oyunu sonrası DEM Parti İmralı Heyeti teröristbaşı Öcalan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Süreçte yaşananların detayına ise Sözcü muhabiri Özgür Cebe ulaştı. 1 Eylül’de yeni adli yılın açılmasıyla silahlı terör örgütü üyeliği’ni düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314. Maddesi ile ‘terör örgütü propagandasını düzenleyen’ Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 sevk maddelerinde revizyona gidilebileceği öğrenildi.

SUÇA BULAŞANLARA DA CEZA İNDİRİMİ GELMESİ BEKLENİYOR

Belli bir tarihe işlenmiş olan suçlar ve kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının durdurulması için köklü değişiklikler yapılacağı belirtildi. Etkin pişmanlığı düzenleyen TCK’nın 221. Maddesi’nin kapsamının daha da genişletilebileceği de aktarıldı. “Bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin kendiliğinden örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirenler hakkında cezaya hükmolunmaz” maddesinde suça bulaşanların da dahil edilerek kapsamının genişletilmesi ve ceza indirimi gelmesi bekleniyor.

1500 TERÖRİST BIRAKILACAK

Bu değişiklikler yaşanırsa hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onandığı için firari olan 1500 kişinin yararlanacağı öngörüldü. İçlerinde DTP, BDP, HDP yöneticileri bulunuyor. Bu kişilerin Irak’ın kuzeyinde ve Avrupa’da yaşadıkları tespit edildi.

TERÖRİSTLERİN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMIŞ OLACAK

“Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçunu düzenleyen TCK’nın 302. Maddesi ile “Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak ve bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak için vahim nitelikte silahlı eylemlerde bulunmak” suçunu düzenleyen 765 sayılı eski TCK’daki 125. Madde de yer alıyor. Bu değişiklikler gerçekleşirse silahlı teröristlerin de geri dönüşlerinin sağlanmasının önü açılacak.