Türkiye'de hava sıcaklıkları kasım ayının son günlerine girilmiş olmasına rağmen özellikle batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Barajlardaki doluluk oranı endişe verici seviyelere inerken, İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan yüreklere su serpecek bir haber geldi.

Bozyurt, 2019'dan bu yana Türkiye'de etkili bir kış yaşanmadığına dikkat çekerek, mevcut meteorolojik göstergelerin içinde bulunduğumuz yılın son zamanların görülen en yağışlı kış mevsimine sahne olacağını gösterdiğini belirtti.

TARİH VERDİ

Türkiye'ye kuzeyden giriş yapacak karlı yağış dalgalarının 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yoğunlaşmasını beklediklerini aktaran Bozyurt, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri için sert geçecek bir kış mevsiminin kapıda olduğunu söyledi.

Avrasya kar örtüsünün yıla oldukça hızlı başladığını söyleyen Bozyurt, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 40'a yakın şehrin merkezleri ocak ayında kar altında kalacak.

Bozyurt'un açıklamalarına göre kar yağışından etkilenecek 40 il şöyle:

- İstanbul

- Tekirdağ

- Edirne

- Kırklareli

- Balıkesir

- Çanakkale

- Bursa

- Bilecik

- Sakarya

- Kocaeli

- Yalova

- Artvin

- Rize

- Bayburt

- Trabzon

- Gümüşhane

- Giresun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Samsun

- Sinop

- Çorum

- Kastamonu

- Bartın

- Karabük

- Zonguldak

- Düzce

- Bolu

- Çankırı

- Ankara

- Eskişehir

- Yozgat

- Sivas

- Kırıkkale