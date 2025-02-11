40 koyun çalan baba ve 2 oğlu Kahramanmaraş’ta yakalandı

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde, geçtiğimiz günlerde E.K.’ye ait 40 koyun gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mandıradan çalındı. Olayın ardından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARI VE GÖRGÜ TANIKLARIYLA ÇALIŞMA YAPTI

Ekipler, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıların kimliklerini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, koyunları kamyonla çaldığı tespit edilen A.K. (45) ve oğulları M.K. (18) ile S.K. (17), Aksaray'dan Kahramanmaraş’a koyunları götürdü.

KAHRAMANMARAŞ'TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda baba ve iki oğlu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, Aksaray’a getirilerek işlemlerinin ardından Ortaköy Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Baba ve iki oğlu hakkındaki tahkikat devam etmekte olup, olayla ilgili soruşturma sürüyor.