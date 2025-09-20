40 metrelik falezlerde temizlik operasyonu

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde denizden falezlere uzanan kapsamlı bir çevre farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak Falez 2 Park'ta MAKSAT Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle falez yamaçlarında temizlik yapıldı. Özel güvenlik önlemleriyle 40 metre yükseklikten inen ekipler, kayaların arasına sıkışan atıkları tek tek topladı. Çalışmaya Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Royal Wings Hotel gönüllüleri de destek verdi.

"İNSANLARIN ÇEVRELERİNİ VE YAŞAM ALANLARINI KORUMASINI BEKLİYORUZ"

MAKSAT Arama Kurtarma Dernek Başkanı Alp Özal, "Biz gerekiyorsa her gün gelip 7/24 temizleyelim ama önemli olan bizim temizlememiz değil. Bir saat sonra yine aynı görüntüyle karşılaşmak üzücü. İnsanların çevrelerini ve yaşam alanlarını korumasını bekliyoruz" diye konuştu.

"ATIKLAR DENİZ YAŞAMINA CİDDİ ZARAR VERİYOR"

Etkinliğin ikinci ayağı Konserve Koyu'nda deniz dibi temizliği oldu. Muratpaşa Belediyesi dalgıç ekibi ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri tüpleriyle mavi sulara dalarak çok sayıda atığı karaya çıkardı. Denizden çıkarılan lastik tekerlekler dikkat çekti. Antalya Sualtı Derneği üyesi İbrahim Sunduvaç, su altında en sık plastik pet şişe, alüminyum kutu, paslanmış metal ve araç lastiğine rastladıklarını belirterek, "Bu atıklar uzun vadede deniz yaşamına ciddi zararlar veriyor" dedi.