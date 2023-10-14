40 TL’ye 100 km yol gidiyor

Otomotiv pazarındaki elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne taşıyan Maxus, kısa bir süre önce Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle giriş yaptığı Türkiye’de, ekonomik çözümleri ve kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

40 TL’ye 100 km yol gidiyor

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası Maxus’un, binek araç konforu sunduğu %100 elektrikli modeli e-Deliver 3, yüksek oranda tasarruf vadediyor.

WLTP şehir içi menzili 371 km olan model, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL’lik enerji kullanıyor. Üstelik aracın bataryasını 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmek de mümkün.

8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor.

“Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. e-Deliver 3’e kredi ile sahip olmak isteyenler için ise uygulamaya alınan ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası dikkat çekiyor. Tüm bunların yanı sıra Doğan Trend Otomotiv Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile e-Deliver 3 kullanıcılarına araçlarını geri alma garantisi sunarak araçlarının 2. el değerini güvence altına alıyor. Ayrıca ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox’ın Pulsar Plus modeli hediye ediliyor.

ÖNCE DENE SONRA SATIN AL KAMPANYASI

İddialı özellikleriyle öne çıkan Maxus e-Deliver 3’e sahip olmak da çok kolay. Bu kapsamda sunulan “Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene, Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. Şirketler, kiralama süresini tamamlamak istemezlerse araçlarını o gün itibarıyla Maxus Yetkili Satıcıları’na iade edebiliyor. Ayrıca e-Deliver 3’e sahip olmak isteyenler için ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası da başlatıldı. Öte yandan Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile aracın 2. el değeri garanti altına alınırken, Doğan Trend Otomotiv tüm kullanıcılara araçlarını geri alma garantisi sunuyor.

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