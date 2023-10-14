40 TL’ye 100 km yol gidiyor

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası Maxus’un, binek araç konforu sunduğu %100 elektrikli modeli e-Deliver 3, yüksek oranda tasarruf vadediyor.

WLTP şehir içi menzili 371 km olan model, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL’lik enerji kullanıyor. Üstelik aracın bataryasını 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmek de mümkün.

8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor.

“Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. e-Deliver 3’e kredi ile sahip olmak isteyenler için ise uygulamaya alınan ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası dikkat çekiyor. Tüm bunların yanı sıra Doğan Trend Otomotiv Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile e-Deliver 3 kullanıcılarına araçlarını geri alma garantisi sunarak araçlarının 2. el değerini güvence altına alıyor. Ayrıca ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox’ın Pulsar Plus modeli hediye ediliyor.

ÖNCE DENE SONRA SATIN AL KAMPANYASI

İddialı özellikleriyle öne çıkan Maxus e-Deliver 3’e sahip olmak da çok kolay. Bu kapsamda sunulan “Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene, Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. Şirketler, kiralama süresini tamamlamak istemezlerse araçlarını o gün itibarıyla Maxus Yetkili Satıcıları’na iade edebiliyor. Ayrıca e-Deliver 3’e sahip olmak isteyenler için ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası da başlatıldı. Öte yandan Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile aracın 2. el değeri garanti altına alınırken, Doğan Trend Otomotiv tüm kullanıcılara araçlarını geri alma garantisi sunuyor.