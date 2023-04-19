40. Türk Kitap ve Kültür Fuarı'nı yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

AA'da yer alan haberde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık iş birliğiyle her yıl ramazan ayında düzenlenen "40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" sona erdi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı fuarda, yazar ve yayıncılar, kitapseverlerle bir araya geldi.



İstanbul'da Fatih Camii'nde 1800 metrekare, Çamlıca Camii'nde 500 metrekare, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde ise 600 metrekarelik alanda düzenlenen ve 18 gün süren fuarı yaklaşık bir milyon kişi ziyaret etti. Günlük ziyaretçi sayısı ortalama 55 bin kişi olarak kaydedilirken, fuar süresince panel, söyleşi, imza ve çocuk etkinlikleri de yapıldı.



Toplam 200 yayınevinin yer aldığı fuarlarda, farklı kategorilerde yaklaşık on bin çeşit kitap okuyucunun beğenisine sunuldu. Fuarlar kapsamında 40 söyleşi gerçekleştirildi, 115 yazar, imza günü etkinliğine katıldı.