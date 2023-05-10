40 yaşına gelmeden hastalanmak istemiyorsanız bunu yapın

40'lı yaşlarda başlayan kalp hastalıklarının cep kullanımı bağımlılığıyla daha erken ortaya çıktığı açıklandı.

40 yaşına gelmeden hastalanmak istemiyorsanız bunu yapın

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer cep telefonu kullanımı bağımlılığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yılmazer, "Ergenlik, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği dönem olmasından dolayı son derece önemli. Sağlıklı geçirilmesiyle yetişkinliğe de sağlıklı bir başlangıç yapılabilmek mümkün oluyor” diye konuştu.

ERGENLİKTE DAHA FAZLA

Bireyin ergenlik döneminde bağımlılıklara karşı daha açık olduğunu dile söyleyen Yılmazer, dünyada son dönemde hızla artan akıllı telefon kullanımının özellikle ergenlerde fiziksel ve psikososyal sorunlara neden olduğunu hatırlattı ve şunları açıkladı:

"Özellikle aile, akran, arkadaş ve öğretmenlerle olan ilişkiler, akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili riski olumlu ya da olumsuz yönde tetikleyebilecektir. Sosyal destek ağlarının güçlü olması akıllı telefon bağımlılığı riskini azaltırken, tam tersine bu ağların zayıf olması ergenleri farklı bir arayış içine yönlendirebilecektir. Ergenlerde telefon bağımlılığı duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete, düşük benlik saygısı, sedanter yaşam tarzı (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzı), obezite ve beraberinde getirdiği işitme, görme bozuklukları ergenlerde karşımıza çıkan fiziksel ve psikososyal sorunlar arasında yer alıyor."

Ergenlik çağının riske atılamayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Yılmazer, "Ergenler bizler için çok kıymetli. Yetişkinliğe geçiş sürecinde yer alıyorlar. Bu süreçte biz onları zararlı alışkanlıklardan ne kadar uzak tutabilirsek, ne kadar öz bakımını sağlayabilecek bir birey yetiştirebilirsek, o kadar sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlayabileceğiz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARA TELEFON VERMEYİN"

Yılmazer, anne babaların oyalamak için çocuklarının önüne akıllı telefon koymasının, sakıncalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Obeziteyle birlikte kronik hastalıklar artacak. Bel çevresinde, kan basıncında, nabız hızında artış olacak, kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilecek. Gece geç saatlere kadar uyumama, gündüz uyku haliyle uyanma, uyku bozukluklarını beraberinde getirecek. Bunların hepsi aslında yetişkinlik çağında ortaya çıkabilen sorunları daha erken yaşlara çekmiş oluyor. Kardiyovasküler hastalık riski belki 40'lı yaşlarda ortaya çıkacak bir hastalıkken biz bu riski daha erken yaşlara kaydırmış oluyoruz, akıllı telefon bağımlılığıyla birlikte. Sedanter yaşamımız beraberinde yetersiz beslenme alışkanlığı ve obezitenin ortaya çıkışı kan lipid düzeylerimizi artıracak, kollestrol düzeylerimiz yükselecek, kan basıncımız artacak ve 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkabilecek bu riskler artık 15 yaşından itibaren yol almaya başlayacak ve kronik hastalıklara zemin hazırlayacak."

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz' Spor
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz'
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır Siyaset
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı Magazin
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar Spor
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı Güncel
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale Güncel
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale