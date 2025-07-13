40 yıl garajda kaldı, şimdi satışta: 1964 Chevrolet Bel Air yeni sahibini bekliyor

Düzenleme: Alper Talha Şimşek
40 yıl garajda kaldı, şimdi satışta: 1964 Chevrolet Bel Air yeni sahibini bekliyor

ABD, Oregon’da bir garajda 40 yıl boyunca saklanan 1964 model Chevrolet Bel Air, 254 bin kilometrede ve satışa hazır. Hem nostaljik hem de günlük kullanıma uygun bu araç klasik severleri heyecanlandırıyor.

ABD'nin Oregon eyaletinde bir kişi, annesinin 1964 model Chevrolet Bel Air’ini Craigslist üzerinden satışa çıkardı. Araç ilk günden itibaren annesinin sahipliğinde olmuş, yıllar boyunca kullanılmış ve son 40 yıldır kapalı bir garajda muhafaza edilmiş. Kaportasında pas ya da göçük yok. Ancak aracın lifte kaldırılarak alt şasinin kontrol edilmesi öneriliyor. Özellikle orijinal parça durumu meraklılar için önemli.

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MOTOR SAĞLAM, GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Bel Air hâlâ orijinal 283 inç küplük V8 motorunu taşıyor ve Powerglide şanzımanla eşleşiyor. Satıcıya göre motor genel anlamda iyi çalışıyor ancak şu sıralar aşırı ısınma problemi mevcut. Deneyimli bir tamircinin bu sorunu kolayca teşhis edebileceği düşünülüyor.

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NE ÇOK YIPRANMIŞ NE DE KUSURSUZ

Aracın iç döşemeleri, camları ve genel gövdesi orijinalliğini büyük ölçüde koruyor. Satıcı, aracın toplamda 254 bin kilometre yol yaptığını belirtiyor. Yani Bel Air, yalnızca garajda unutulmuş bir otomobil değil; uzun yıllar boyunca sürülmüş ve kullanılmış bir klasik.

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FİYAT VE DEĞERLENDİRME

Impala kadar koleksiyoner ilgisi çekmese de, Bel Air sağlamlığı ve orta segment konumuyla cazip. Özellikle motorunun hâlâ çalışır durumda olması, pas probleminin olmaması ve eksik parça sıkıntısının yaşanmaması onu avantajlı kılıyor. Satıcı araca 10.500 dolar fiyat biçmiş.

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BEL AİR’İN KISA TARİHÇESİ

1964, Bel Air için jenerasyonun son yılıydı. Chevrolet, bu yıl kapsamlı bir yenilik yerine mevcut tasarımı korumayı tercih etti. Sedan ve station wagon gövde seçenekleriyle sunulan araç, Impala'dan daha sade ama güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyordu.

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KLASİK ARAÇ MERAKLILARI İÇİN FIRSAT

Bu Bel Air, küçük dokunuşlarla hem günlük kullanım hem de klasik otomobil keyfi sunabilecek bir proje aracı. Bend, Oregon’da bulunan araç için alıcıların bir çekiciyle gelmeleri öneriliyor.

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