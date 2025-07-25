40 yıl sonra gelen beste: Oğula Hasret türküsü hayat buldu

Kaynak: ANKA
40 yıl sonra gelen beste: Oğula Hasret türküsü hayat buldu

Müziğin efsane ismi Ahmet Kaya’nın unutulmaz yorumu ile hafızalara kazınan ‘Şafak Türküsü’nün yazarı şair Nevzat Çelik’e, annesi Fahriye Çelik’ten gelen ‘Oğula Hasret Türküsü’ şiiri 40 yıl sonra müzisyen Tekin Turan tarafından bestelenerek gün yüzüne çıktı.

Ahmet Kaya’nın seslendirdiği ‘Şafak Türküsü’nün yazarı Nevzat Çelik’in annesi Fahriye Çelik’in yazdığı ‘Oğula Hasret Türküsü’, 40 yıl sonra Tekin Turan tarafından bestelenerek gün yüzüne çıktı. Şair Nevzat Çelik’in cezaevine düşmesinin ardından annesi tarafından kaleme alınan şiir, uzun yıllar bestelenmemişti. İlkokul birinci sınıfa kadar eğitim almış bir işçi kadını olan Fahriye Çelik’in yazdığı bu duygu yüklü şiir, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin acılarını ve o dönemin travmalarını yaşatırken, aynı zamanda umut ve direnç mesajı taşıyor.

Demans hastası olan Fahriye Çelik’e şiirin bestelenmiş halinin dinletilmesi, Nevzat Çelik için hem mutluluk hem de hüzün kaynağı oldu. Oğluna hasret duygusunu çok güçlü şekilde yansıtan şiir, Tekin Turan’ın dikkatini çekti ve sanatçı, günlerce stüdyosunda çalışarak eseri tamamladı.

turku1.jpg

Tekin Turan, farmakolog olmasına rağmen çocukluk yıllarından beri müzikle iç içe olduğunu belirtti. Almanya’da piyano, gitar ve şan eğitimi alan Turan, ağabeyi Mahsuni Turan’ın grubuyla Avrupa sahnelerinde yer aldı. Film müziği eğitimi sonrası edebiyatımızın büyük ustalarının şiirlerini besteleme yoluna gitti.

Sanatının amacını “Daha güzel ve yaşanılır bir dünya için besteler yapıyorum” sözleriyle açıklayan Turan, sanatın adaletin sağlanmasında önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ancak kariyer baskısı nedeniyle sanatçıların taviz vermek zorunda kaldığını belirten Turan, “Bu ülkede sanatçı olmak da sanatçı kalmak da zor” dedi.

turku2.jpg

40 yıl sonra gelen beste: Oğula Hasret türküsü hayat buldu

Son Haberler
Kartalın elektrik tellerine çarpması felakete yol açtı
Kartalın elektrik tellerine çarpması felakete yol açtı
62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular devam ediyor
62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular devam ediyor
40 yıl sonra gelen beste: Oğula Hasret türküsü hayat buldu
40 yıl sonra gelen beste: Oğula Hasret türküsü hayat buldu
Pompalı tüfekle çifte cinayet! Mahkeme sanığın cezasını açıkladı
Pompalı tüfekle çifte cinayet! Mahkeme sanığın cezasını açıkladı
New York borsası yükselişle açıldı (25 Temmuz 2025)
New York borsası yükselişle açıldı