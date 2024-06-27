40 yıldır beslediği güvercinleri yangında telef oldu

Kaynak: İHA
40 yıldır beslediği güvercinleri yangında telef oldu

Düzce'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, içerisinde bulunan cins ve değerli güvercinlerin telef olmasına yol açtı.

Olay yerine gelen bilgilere göre, barakada bulunan Murat Deviren'e ait değerli güvercinlerin yaşadığı yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ahşap baraka kısa sürede alevlere teslim oldu ve çevreye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın ihbarını alan 112 Acil Çağrı merkezi, hemen olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi.

Yangının söndürülme anlarını izleyen Murat Deviren, "Barakamda cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş besliyorum. Maalesef güvercinlerimin hepsi bu yangında hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı, ancak barakada bulunan güvercinlerin tamamı telef oldu.

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