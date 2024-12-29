40 yıllık dev marka halka arz oluyor! Borsada dengeler değişiyor

Enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, bugüne dek sektöründe öncü projelere imza attı. Şirket, halka arz sayesinde ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerini hızlandırmayı planlıyor.

ŞA-RA ENERJİ'NİN HEDEFLERİ

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakları şu yatırımlarda kullanmak istiyor.

Enerji Nakil Hatlarının Modernizasyonu: Mevcut altyapının yenilenmesi ve kapasitenin yükseltilmesi.

Yenilikçi Teknolojilere Yatırım: Enerji sektöründe verimliliği artıracak ileri teknolojilere odaklanılması.

Yenilenebilir Enerji Projeleri: Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen projelerin hayata geçirilmesi.

ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜME HEDEFİ

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, halka arz süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle enerji sektöründe önemli başarılara imza attıklarını belirten Türk, “Enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini üreten ve anahtar teslim projelerini gerçekleştiren Türkiye’de öncü ve dünyada sayılı firmalardan biriyiz. Bu alanda Türkiye’deki ilk halka arzı gerçekleştirecek firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

Halka arz kararımız, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik bir adımdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu süreç, sadece finansal gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmamızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.