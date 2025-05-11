40 yıllık Galatasaraylı gibi! Victor Osimhen'den camiaya dikkat çeken mesaj

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40 yıllık Galatasaraylı gibi! Victor Osimhen'den camiaya dikkat çeken mesaj

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların kiralık yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna dolu dizgin bir şekilde koşan Galatasaray, zorlu Trabzonspor mücadelesinden de 3 puan çıkarmayı başardı. Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, maçın ardından sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıl camiaya mesaj yolladı.

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Victor Osimhen paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyük bir adım daha. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum!!!! Galatasaray taraftarlarına; enerjiniz bize güç veriyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Az kaldı, lig şampiyonluğu parmaklarımızın ucunda.

Dans ayakkabılarını hazırlamaya başlama zamanı! Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak Çarşamba günü. Türkiye Kupası finali. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim: gurur, tutku ve kupalarla."

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