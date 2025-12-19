Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 Yıl hapis cezasıyla aranan A.B. saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.