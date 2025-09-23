40 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Denizciler Mahallesi'nde Orhan ile Halide Takmet çifti 40 yıl önce evlendi. Orhan Takmet, evlendiklerinde düğün yapmadığı için eşine bir gün mutlaka gelinlik hayalinin gerçekleşeceğini söyledi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Çiftin bu hayali, Çokoluk Yaylası'nda yapılan düğünle 40 yıl sonra gerçek oldu.

Düğüne, çiftin çocukları ve torunları da katıldı. Halide Takmet, gazetecilere, gelinlik giymeyi çok istediğini söyledi.

Eksiksiz bir düğün yapıldığını belirten Takmet, "40 yıllık hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. Benim 3 oğlum, 1 kızım ve 9 torunum var. Çok mutlu oldum ve bu heyecanı hep birlikte yaşadık." dedi.



Orhan Takmet ise "Benden önce hanımım çok mutlu oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır." diye konuştu.