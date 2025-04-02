40 yıllık inşaat devi iflas etti. Projeler yarım kaldı

Almanya’nın başkenti Berlin merkezli Ziegert Group, artan maliyetler ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 40 yılı aşkın süredir konut sektöründe faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar 20 binden fazla dairenin satışını gerçekleştirmişti. Ancak küresel ekonomik kriz, yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki artış, şirketin sürdürülebilirliğini tehdit etti.

Sektör portalı "Konii"nin haberine göre iflas başvurusu, Ziegert Group Holding GmbH, Ziegert GmbH ve Incept GmbH’yi kapsıyor. Şirketin finansal sıkıntıları, yalnızca Almanya'daki konut sektörünün değil, Avrupa genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Berlin Senatosu Kentsel Gelişim Departmanı, konut inşaat sektörünün büyük bir darboğazdan geçtiğini vurguladı. Artan finansman maliyetleri, kalifiye iş gücü eksikliği ve pahalı inşaat malzemeleri, yeni projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Özellikle uygun fiyatlı konut üretimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Şirket, alacaklıların mağdur olmaması için iflas yöneticisiyle iş birliği yapacağını duyurdu. Bu süreçte, mevcut projelerin ve yatırımların akıbeti belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, inşaat sektöründeki bu krizin önümüzdeki dönemde başka firmaları da zor durumda bırakabileceği konusunda uyarıyor.