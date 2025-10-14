Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda, dut ağacının gölgesinde 40 yıldır karadut suyu satan 86 yaşındaki Muharrem Aydınlık, mesleğini tutkuyla sürdürüyor. Gençlik yıllarından beri dutla iç içe olan Aydınlık, her sabah taze karadutları özenle toplayıp suyunu çıkarıyor.

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan bu içecek, içine hiçbir katkı maddesi eklenmeden günlük olarak üretiliyor ve iki gün içinde tüketiliyor. Karadut suyu, halk arasında şifa kaynağı olarak biliniyor. Ağız yaralarını iyileştirmesi, iltihapları kurutması, böbrek taşını düşürmeye yardımcı olması ve bağışıklığı güçlendirmesiyle öne çıkıyor.

Aydınlık, “Doktorlar bile tavsiye ediyor; ‘Karadut suyu için’ diyorlar. Kolanın bile ham maddesi dut suyudur,” diyerek faydalarını vurguluyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu içecek, Gaziantep’in kültürel mirasının da bir parçası.

Aydınlık, sipariş üzerine Türkiye’nin dört bir yanına karadut suyu gönderiyor. Fiyatlar, bardak ve şişe boyutuna göre değişiyor; bir bardak 30 TL’den satılıyor.