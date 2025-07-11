UŞAK / HÜSEYİN DEMİR

Uşak kentsel dönüşüm TOKİ ticari etapta işyeri bulunan Mesut Keskin "Uşak Belediyesi'nin de içerisinde bulunduğu TOKİ ticari bölgede tam bir fiyasko çirkinlikler yaşanıyor. 400 araçlık yeraltı otoparkı çürümeye terk edildi. Yeraltı otoparkı neden açılmıyor? Bu otoparkı teslim alan yöneticiler neden sus pus? kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm mü? 750 işyerinin bulunduğu ticari bölgede 9 yönetici var, çalışan sayısı 5 kişi. Aidat çok hizmet yok her yer dökülüyor aidatlar yöneticilere ve çalışanlara ancak yetiyor diyorlar esnaf tedirgin dükkanların aidatları 300 TL 1500 arasında 750 işyeri faaliyette. Görüşlerini aldığım komsularım işyeri sahipleri kiracılar çözüm bekliyor. Yöneticiler hep sus pus yazık malesef Uşak TOKİ ticari etap ilgisizlikten bakımsızlıktan pislikten geçilmiyor. Bir an önce çözüm bulunmalı sahipsiz bir yer yüksek aidatlar ödüyoruz karşılığında hizmet alamıyoruz. Site statüsünden çıkmalıyız. Bizim çarşı dükkanlarından ne farkımız var tek yapılan göstermelik de olsa arada bir çöp topluyorlar. Belediye temizlik vergisini zaten alıyor. Böyle bir yönetime gerek yok Uşak Belediyesi'nin bu çarpık yönetime çare bulmasını TOKİ deki esnafa işyerlerine sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.