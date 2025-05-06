400 bin katil ve tecavüzcü aramıza katılabilir! AKP infaz rejimi üzerinde çalışıyor... 600 bini özgürce yaşıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şahsın tam bir suç makinası çıkması sonrası çarpıcı bir veri geldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç eylemini gerçekleştiriyor. Türkiye gazetesinin kaynaklarına göre; Adalet Bakanlığı yeni bir infaz rejimi üzerinde çalışıyor.

ÖZEL’E SALDIRAN SUÇ MAKİNASI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze çıkışında yumruklu saldırı düzenlenmişti. Daha sonra yumruklu saldırıyı düzenleyen şahsın, tam anlamıyla bir suç makinası olduğu ortaya çıkmıştı. 2 çocuğunu öldüren babanın şartlı olarak çıkması bu kişilerin “cezaevlerinde ne kadar ıslah oldukları” konusunda soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

400 BİNDEN FAZLA TECAVÜZCÜ VE KATİL CEZAEVİNDE, 600 BİN HÜKÜMLÜ ÖZGÜR

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suça intikal ediyor. Türkiye’de güncel rakamlara göre cezaevinde 400 binden fazla tecavüzcü, katil gibi farklı suçları işleyen tutuklu bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında kalan cezasını dışarda geçiriyor. Türkiye’de şu anda bir milyondan fazla kişi infaz sistemi içinde yer alıyor.

“İNFAZ REJİMİNİN BÜTÜN SİSTEMLERİ İLE YENİDEN ELE ALINMASI GEREKİR”

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; Adalet Bakanlığı ve AKP’nin hukukçu kurmayları yeni bir infaz rejimi üzerinde çalışırken, bir yandan özellikle toplumdaki cezasızlık algısını giderecek yeni adımlar atmaya, bir yandan da cezaevinden çıkanların topluma kazandırılması ve denetimli serbestlik yükümlülüklerine yönelik yeni düzenlemeler yapmayı planladığı belirtildi. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Erdoğan tarafından ocak ayı içinde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde infaz sisteminde hükümlülerin ıslahı ve topluma kazandırılmasının güçlendirilmesi, meslek edindirme programlarının geliştirilmesi, bu amaçla iş yurtlarının üretim kapasitesinin artırılacağı planlar arasında yer aldı. Öte yandan hükümlülerin toplum yararına çalıştırılması uygulamalarının geliştirileceği de planlar arasından oldu.