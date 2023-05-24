400 bin taraftar başvurdu. Galatasaray çaresiz kaldı

Galatasaray Süper Lig'de salı günü Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ankaragücü maçının sonrasında kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda tarihe geçecek bir gelişme yaşandı.

400 BİN BAŞVURU

Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'da olası şampiyonluk sonrası kutlamalar Fenerbahçe maçının ardından düzenlenecek.

Şampiyonluk coşkusunu yaşamak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray yönetimine şu ana kadar 400 bin bilet başvurusu yapt.

Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması gündemde.