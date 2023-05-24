400 bin taraftar başvurdu. Galatasaray çaresiz kaldı

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da taraftarlar Fenerbahçe maçı için sıraya girdi. Derbi için tam 400 bin bilet başvurusu yapıldı.

400 bin taraftar başvurdu. Galatasaray çaresiz kaldı

Galatasaray Süper Lig'de salı günü Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ankaragücü maçının sonrasında kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda tarihe geçecek bir gelişme yaşandı.

400 BİN BAŞVURU

Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'da olası şampiyonluk sonrası kutlamalar Fenerbahçe maçının ardından düzenlenecek.

Şampiyonluk coşkusunu yaşamak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray yönetimine şu ana kadar 400 bin bilet başvurusu yapt.

Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması gündemde.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü Dünya
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü
Şarkıcı Seçil Çiftçi müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü Magazin
Şarkıcı Seçil Çiftçi müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı Güncel
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti Magazin
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti
Akhisar'da Duman rüzgarı esti Magazin
Akhisar'da Duman rüzgarı esti
Muharrem İnce’den ikinci tur öncesi kritik görüşme Siyaset
Muharrem İnce’den ikinci tur öncesi kritik görüşme
Alman polisinden çevrecilere operasyon Dünya
Alman polisinden çevrecilere operasyon