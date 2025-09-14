400 devekuşunun itlafına ilişkin davada son dönemeç

Britanya Kolumbiyası’ndaki Universal Ostrich Farms adlı işletme, Kanada Gıda Denetim Kurumu’nun (CFIA) verdiği itlaf kararını durdurmak için Kanada Yüksek Mahkemesi’ne başvuracağını duyurdu. Çiftlik adına konuşan Katie Pasitney, “Umutluyuz, bir kez daha sesimizi duyurma şansı bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksek Mahkeme’nin davayı kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

KUŞ GRİBİ SALGINININ ETKİLERİ

İtlaf kararının arkasında, 2024 yılının sonunda bölgede ortaya çıkan H5N1 kuş gribi salgını bulunuyor. Salgın, çiftlikteki 69 devekuşunun ölümüne yol açmıştı. Kanada Gıda Denetim Kurumu, salgının yayılmasını önlemek için 31 Aralık 2024’te 400 devekuşunun itlaf edilmesini kararlaştırdı. Kurumun bu tür önlemleri, zoonotik risklerin yayılmasını engellemek amacıyla rutin olarak uyguladığı biliniyor.

HUKUKİ SÜREÇTE YAŞANAN GELİŞMELER

Universal Ostrich Farms, itlaf kararına karşı uzun süredir hukuki mücadele veriyor. Çiftlik, Federal Mahkeme ve ardından Federal Temyiz Mahkemesi’nde davayı kaybetti. Son olarak, Federal Temyiz Mahkemesi Yargıcı Gerald Heckman, çiftliğin başvurusunu reddederek itlaf kararının geçerli olduğuna hükmetti. Heckman, çiftliğin ileri sürülen gerekçelerinin, yeni bir temyiz için “makul bir hukuki zemin oluşturmadığını” belirtti.

DESTEKÇİLER ÇİFTLİĞİN YANINDA

Kararın ardından, Britanya Kolumbiyası’nın Edgewood bölgesindeki çiftlik önünde yaklaşık 20 kişi bir araya geldi. Pasitney, destekçilerin süreci yakından takip ettiğini ve moral desteği verdiklerini söyledi. Çiftlik, Yüksek Mahkeme’ye başvurusunu “hemen” yapacağını açıklarken, Kanada kamuoyunda da kararın hayvan refahı ile halk sağlığı arasındaki denge açısından önemli bir tartışma yarattığı görülüyor.

ÇİFTLİĞİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kanada’da kuş gribi nedeniyle hayvan itlafı geçmişte de çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, virüsün insanlara sıçrama riskine dikkat çekerken, üreticiler ekonomik kayıplar nedeniyle endişeli. Universal Ostrich Farms’ın başvurusu kabul edilmezse, 400 devekuşunun itlaf süreci kısa sürede başlayacak. Çiftlik ise sonuna kadar hukuki haklarını arayacağını vurguluyor.