400 kişiye mezar olan enkazdan çıktı LGS 1. oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Siteleri'nde birçok akrabasını kaybeden Efe Talha, zorlu sürece rağmen LGS'de tam puan almayı başardı.

Deprem süreci sonrasında yoğun bir çalışma programına giren ve eğitim hayatını aksatmayan Efe Talha, öğretmenlerinin de desteğiyle büyük bir başarıya imza attı. Sınava girerken tüm soruları doğru cevaplamayı hedeflediğini belirten Palabıyık, depremde vefat eden yakınlarını gururlandırmak için çalıştığını ifade etti.

Annesi Fatma Palabıyık, oğlunun başarısından dolayı gururlu olduklarını belirterek, Efe Talha'nın bu başarıyı zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdiğini söyledi. Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Osman Gündoğan ise Efe Talha'yı, annesini ve öğretmenlerini kutlayarak, tam puan alan öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.