400 milyon liralık boşanma davası. Eskortlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Nusret Gökçe'nin ortağı Mithat Erdem'in eşi Çiğdem Erdem, “Eşim beni eskortlarla aldatıyor. Gününü gün ediyor” diyerek bir dizi yazışma ve fotoğrafı dosyaya sundu. 3 çocuk annesi boşanma davasında 400 milyon TL tazminat talep etti. Mithat Erdem adına kayıtlı gayrimenkullere ise tedbir koyuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
400 milyon liralık boşanma davası. Eskortlarla fotoğrafları ortaya çıktı

HalktTV'nin haberine göre; Ünlü et restoranı zinciri Nusr-Et’te, kurucu Nusret Gökçe ile ortak olan Mithat Erdem (60) ile eşi Çiğdem Erdem ile (50) arasındaki boşanma davası, bir dizi suçlama içeriyor. Çiftin çekişmeli boşanma davasının yanı sıra mal rejimi davası da sancılı geçiyor.

Dosyalara göre çift 1995 yılında evlendi. Bu evlikten 3 çocuğu olan çift arasında zaman zaman baş gösteren sorunlar, geçen yıl karşılıklı açılan boşanma davaları ile yeni bir boyut kazandı.

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‘ESKORTLARLA BİRLİKTE OLUYOR’

İstanbul Aile Mahkemesi’nde devam eden boşanma davasına göre Çiğdem Erdem, eşinin, kendisini aldattığı iddiasında. Erdem adına mahkemeye sunulan dilekçede Mithat Erdem için “Paralı eskort kadınlarla gününü gün etti. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmedi” denildi.

Dilekçelerde Erdem’in eşine ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı da öne sürüldü.

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FOTOĞRAF VE YAZIŞMALAR DOSYADA

Dilekçede Erdem’in, 28 yıllık eşi ile D. A. isimli bir kadın arasındaki yazışmaları okuduktan sonra aldatıldığından emin olduğunu ve dava açmaya karar verdiği kaydedildi.

Erdem adına dosyaya sunulan belgeler arasında, Mithat Erdem’in başka kadınlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları ile bir dizi WhatsApp yazışması yer aldı.

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‘ALDATMA İDDİASI GERÇEK DIŞI

Mithat Erdem adına yapılan savunmada ise eşine ekonomik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Savunma dilekçesinde “Davacının zina, aldatma, sadakatsizlik iddiasının gerçek dışı olduğu belirtmek isteriz” denildi.

Dilekçede, Çiğdem Erdem’in 400 milyon TL’lik tazminat talebinin ise fahiş olduğu vurgulandı.

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25 BİN TL TEDBİR NAFAKASI

Boşanma davası devam ederken, Çiğdem Erdem için aylık 350 bin TL, çiftin 14 yaşındaki kızları için ise 150 bin TL iştirak nafakası talep edildi. Mahkeme geçen 13 Eylül’de verdiği ara kararla Mithat Erdem’in, eşine 25 bin TL, kızları E. Erdem’e ise aylık 15 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

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GAYRİMENKULLERE TEDBİR

Çift arasında boşanma davasının yanı sıra mal paylaşımına yönelik de açılmış bir dava bulunuyor. İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Mithat Erdem adına kayıtlı gayrimenkuller, otomobiller ile banka hesaplarının yarısına tedbir koydu. Tedbirli gayrimenkuller arasında Büyükçekmece’de 3, Fatih’te 5, Bebek’te 1, Sarıyer’de 1, Bodrum’da ise 1 mülk bulunuyor.

‘MİTHAT ERDEM’İN KENDİ KAZANCI’

Anılan davada Mithat Erdem adına yapılan savunmalarda ise Çiğdem Erdem’in tüm taleplerinin reddine karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede, söz konusu gayrimenkulleri Mithat Erdem’in 1 Ocak 2002’den önce edindiği kaydedildi.

Dilekçede, anılan tarihten önce mal ayrılığı rejiminin söz konusu olduğu kaydedildi. Dilekçede, Mithat Erdem’in evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilen kadına mülk verdiği iddiasının ise dayanaksız olduğu kaydedildi.

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