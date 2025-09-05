400 yıllık Taşhan’da seramik şöleni başladı!

Kaynak: İHA
Menemen Belediyesi’nin 4. Çömlek Festivali, Taşhan’da seramik sergisiyle başladı. 120 eserin yarıştığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu, Kırgız katılımcılar Başkan Pehlivan’a geleneksel kaftan hediye etti.

Kırgız katılımcılar, Başkan Pehlivan’a bilge ve saygın kişi anlamına gelen geleneksel kaftan (çapan) hediye etti.Menemen Belediyesi’nin organize ettiği 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, ilk gününde Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergisi ile başladı.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-1.jpg

İlçe merkezindeki 400 yıllık tarihi Taşhan’da gerçekleştirilen serginin açılışını Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan yaptı. Yerli ve yabancı toplam 120 eserin katıldığı yarışmada, sergilenmeye değer görülen 57 eser sanatseverlerle buluştu.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-2.jpg

Açılışta Başkan Pehlivan, hem seramik sergisini hem de fotoğraf yarışmasındaki eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-3.jpg

“BU ESERLER FESTİVALİMİZİN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR”

Serginin açılışını gerçekleştiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a Kırgız katılımcılar tarafından bilge kişi anlamına gelen yöresel kaftan (çapan) giydirilmesi alkışlarla karşılandı.

Açılışta konuşan Pehlivan, “400 yıllık kültür mirası Taşhan’da siz değerli sanatçı ve akademisyenlerle bir arada olmak büyük bir onur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır’ sözünde olduğu gibi, sizler her bir eserinizle uygarlık ve medeniyet merdivenine yeni basamaklar ekliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bugün burada sergilenen 57 muhteşem eser, festivalimizin gücüne güç katıyor.” dedi.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-4.jpg

Pehlivan’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.Seramik sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı yarışmada dereceye girenler arasında birincilik ödülünü “İnsanız Biriz” eseriyle Birsen Ünlütürk kazandı. “Görüş” eseriyle Gülay Bozdağ ikinci, “Köyüm” eseriyle Sevgi Kılınç üçüncü oldu.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-5.jpg

Kamuran Ak, Nurgin Çetin ve Ozan Bebek mansiyon ödüllerine layık görüldü. Yıldız Şima Özel Ödülü ise “Kilin Diyalektiği” eseriyle Derya Deniz’in oldu.

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-6.jpg

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-7.jpg

400-yillik-tashanda-seramik-soleni-basladi-yenicag-8.jpg

