40’ndan sonra neler yapılmalı

Editör: Erkavim Yıldırım

EREKTİL DİSFONKSİYON YAŞAYABİLİRSİNİZ

Her yaştaki erkekler sertleşme sorunları yaşayabilir. Ancak 40'lı yaşlardan sonra risk önemli ölçüde artar. Araştırmalara göre; sertleşme bozukluğu erkeklerde en sık görülen cinsel sorundur. Bu durumun, zararlı madde kullanımından kalp rahatsızlığına kadar bir çok risk faktörü vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek sertleşme sorunu riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

BÖBREK TAŞI RİSKİ ALTINDASINIZ

Böbrek taşı riski için en yüksek yaş 30'dur. Ancak bir böbrek taşınız varsa, sonraki 5 ila 7 yıl içinde başka bir böbrek taşı oluşma riski çok daha yüksektir. Böbrek taşları ağrılı olabilir ve tekil bir nedeni olmayabilir.

KISIRLIĞI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Doğurganlığı düşünürken yaşı akılda tutması gerekenler sadece kadınlar değildir. Erkeklerin yaşı da çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki yeteneklerini etkiler. Bir erkek 40 yaşını doldurduktan sonra, eşinin hamile kalması daha uzun sürer. Gelecekte bebek sahibi olma şansınızı artırabilecek yaşam tarzı ve diyet alışkanlıkları vardır. Alkol kullanımını azaltmak, doğru beslenmek ve kimyasallardan uzak kalmak birkaç örnektir. Sperm sayınıza gerçekten zarar verebilecek bu alışkanlıklardan vazgeçmek isteyebilirsiniz.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİZ ARTAR

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre; yaşlanma, kalpte ve kan damarlarında bazı değişikliklere neden olabilir. Arter duvarlarında biriken yağlar gibi bu değişikliklerden bazıları, büyük bir kalp hastalığı riski oluşturabilir. Kalp sağlığınız için besin değeri yüksek olan yiyecekler tüketmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve stresten uzak kalmalısınız.

KELLİK YAŞAYABİLİRSİNİZ

Her saç folikülünün bir yaşam döngüsü vardır ve siz yaşlandıkça, bazı folikülleriniz ölebilir veya etkili bir şekilde çalışmayabilir. Her insanın saç uzaması yaşla birlikte yavaşlar. Genetik ve tıbbi durumlar dahil sayısız faktöre bağlı olarak, bazı insanlar saç uzamasında daha dramatik bir yavaşlama yaşar. Veya saç uzaması tamamen durur.

EKLEM AĞRISI DAHA OLASIDIR

Bazı insanlar 30'lu yaşlarında artrit yaşarken, bu durum 40'lı ve 50'li yaşlarda çok daha yaygın hale gelir. Artrit, eklemlerde oluşan iltihabik bir durumdur. İki tip artrit vardır: Eklemlerde şişme ve iltihaplanmanın neden olduğu romatoid artrit. Kıkırdak aşınması ve yırtılmasının neden olduğu osteoartrit (kireçlenme).

EGZERSİZ BEYİN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YARDIMCI OLUR

Neden egzersiz yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde ilk önce beyin sağlığı akla gelmeyebilir. Ancak fiziksel aktivite bilişsel gerilemeyi önlemede büyük rol oynar. Nörologlara göre, alzheimer ve bunamayı önlemek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri budur.

SÜT ÜRÜNLERİNİ KESMEMELİSİNİZ

40'lı yaşlarınızdaysanız, süt ürünlerini azaltmak yarardan çok zarar verebilir. 30 yaşına geldiğinizde kemik kütleniz zirveye ulaşır. Peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini az tüketirseniz, kemiklerinize fayda sağlayabilecek kalsiyumu kaçırabilirsiniz. Bu da sizi osteoporoz ve eklem ağrısı için daha fazla risk altına sokar. Süt ayrıca, yaşlandıkça cildinizi, saçınızı ve genel ruh halinizi sağlıklı tutabilen iyi miktarda D vitamini içerir.

DAHA SIK OKUMALISINIZ

Keyifli ve doyurucu bir boş zaman aktivitesi olmanın yanı sıra, okumak sağlığınız için de gerçekten iyidir. Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; okumak, bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Başka bir çalışma; okuma, bulmaca veya satranç gibi etkinliklerin alzheimer görülme olasılığının 2,5 kat azalttığını gösteriyor.

DAHA YÜKSEK BİR HİPERTANSİYON RİSKİNİZ VAR

40'lı yaşlarda yüksek tansiyon riskiniz artar. Daha genç erkekler de hipertansiyona yakalanır ama çok düşük oranlarda. Yüksek kan basıncını önlemek amacıyla, düzenli egzersiz gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmek önemlidir. Diyetiniz de kan basıncı riskinizde rol oynar . Sodyum alımını azaltmak ve daha düşük riskle ilişkili besleyici yoğun yiyecekler tüketmek önerilir. Ek olarak, düzenli kan basıncı taramaları yaptırdığınızdan emin olun.

SİGARAYI BIRAKMALISINIZ

Sigara kullanıyorsanız mutlaka bu alışkanlıktan vazgeçmelisiniz. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Araştırmalara göre; sigarayı bırakmanın her yaşta faydaları vardır. Sigarayı bırakmak; kalp hastalığı, felç, kan damarlarının daralması, kanser, solunum sıkıntısı ve ölümcül akciğer hastalıkları riskini azaltır.

PROSTAT SORUNLARI İÇİN DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDASINIZ

40'lı yaşlarda, prostat bezi büyümesi veya prostat kanseri gibi prostat sorunları riskiniz artar. Erkekler yaşlandıkça, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) sıkça görülür. BPH, erken dönemlerinde tipik olarak asemptomatiktir. Bu nedenle üroloji doktorunuzu düzenli olarak ziyaret etmelisiniz. BPH tedavi edilmezse, idrar sorunlarının yanı sıra daha yüksek kanser riskine neden olabilir.

UYKU GERÇEKTEN ÖNEMLİ

Sağlığınız söz konusu olduğunda uyku çok önemlidir. Uykusuzluk, ruh sağlığınızdan kalp sağlığınıza kadar her şeyi etkiler. Yaşınız ilerledikçe, her gece yeterli miktarda uyumaya önem verin. Yaşlandıkça uyku düzeniniz doğal olarak değişecektir. Yaşlı yetişkinler, uykusuzluk, uyku apnesi ve uykudan sonra dinlenememe gibi durumlara daha yatkındır.