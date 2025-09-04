41 ülkeden sanatçılar Menemen’de: Çömlek festivali başlıyor!

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Çömlek Festivali, yarın başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından sektör paydaşları, akademisyen ve sanatçıları buluşturacak festivale 41 ülkeden katılım bekleniyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Dopdolu bir programla 3 günlük bir maratonda 7'den 77'ye her misafirimize farklı ve mutlu olacakları bir program hazırladık. Dünya, Menemen'imizin kırmızı toprağının etrafında, ateş ve toprağın dansında buluşacak." dedi.

Menemen'in uluslararası arenada her geçen yıl artarak büyüyen organizasyonu olan Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bu yıl kapılarını 4'üncü kez açacak. Menemen Şehir Parkı'nda 5 Eylül Cuma günü başlayacak olan ve 7 Eylül Pazar akşamı sona erecek olan festival boyunca çömlek ve seramik alanında canlı şovlar, workshoplar, ürün satış alanları, festival sohbetleri, panel, yarışmalar, canlı müzik, alternatif pişirim etkinlikleri, yer alacak. Festivalin en önemli bölümlerinden biri olan Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması'na katılan 120 eserden sergilenmeye değer bulunan ve dereceye giren toplam 57 sanat eseri ise Menemen'in 400 yıllık tarih mirası olan Taşhan'da sergilenecek.

"HERKESİ HEYECANA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Festivalin hazırlıklarının tamamlandığını ve güçlü bir buluşma yaşayacaklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlkini 18 yabancı katılımla yaptığımız ve bugün 41 ülkeyi buluşturan bir güç haline gelen, alanında benzersiz bir organizasyon yapı ve büyüklüğe sahip olan 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 3 gün boyunca Menemen'imizin kırmızı kilinin, çömleğin ve seramiğin buluşma noktası olacak. Sanatçılar, ustalar, akademisyenler ve sektör temsilcileri kentimizde buluşacak. 3 yılda yüz binlerce ziyaretçi çeken festivalimiz, bu yıl da sadece şehrimizden ve çevre şehirlerden değil, Türkiye'nin her noktasından bu alana gönül vermiş olan ziyaretçileri Menemen Şehir Parkı'nda buluşturacak." ifadelerini kullandı.

KATILIMCI ÜLKELER

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ne 41 ülkeden (ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Çin, Filistin, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Makedonya, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, Suriye, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) 69 yabancı katılımcı katılacak.

HEMHAL SANATSAL SERAMİK YARIŞMA VE SERGİSİ

Festivalin ilgi gören alanlarından olan Hemhal Sanatsal Seramik Yarışma ve Sergisi'ne bu sene 120 adet eser katılırken, yapılan jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ve sergilenmeye hak kazanan eserler belirlendi. Taşhan'da düzenlenecek sergimizde toplam 57 eser sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında düzenlenecek Hünerli Eller Çömlek Yarışmasına bu sene 21 ülkeden(ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Kazakistan, KKTC, Kuveyt, Makedonya, Moldova, Norveç, Özbekistan, Polonya, Rusya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Türkiye) toplam 32 yabancı çömlek ustası ile ülkemizin farklı şehirlerinden çok sayıda çömlek ustası ter dökecek. Ustalar teknik, ustalar estetik dallarında 80, kadınlar estetik dalında ise 60 olmak üzere toplam 140 yarışmacı hünerlerini sergileyecek.

ALTERNATİF PİŞİRİM

Festival kapsamında düzenlenecek alternatif seramik pişirim etkinliğine 3 farklı üniversiteden 3 akademisyen, 3 farklı ülkeden (Mısır, Yunanistan, Rusya) 3 yabancı sanatçı katılırken, 5 farklı pişirim gösterisi sergilenecek.

NETWORK ETKİNLİKLERİ

Network Alanı'nda, başta Menemenli çömlekçiler olmak üzere İzmir, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Nevşehir'den gelen 38 firma stant açarak ziyaretçilerle ve sektörün diğer paydaşlarıyla buluşacak.

SOKAK SATIŞ STANTLARI

Üç gün boyunca açık kalan stantlarda 56 firma, el emeği göz nuru çömlek, seramik, çini, cam ve heykel ürünlerini satma imkânı bulurken, aynı zamanda eşsiz bir görsel şölene de imza atacak.

WORKSHOP

4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nin öne çıkacak etkinlik alanlarından biri olan workshop alanında 19 atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Yurt dışından 11 farklı ülkeden 13 yabancı sanatçının atölye çalışması yaptığı etkinlikler kapsamında, 6 üniversiteden 6 akademisyen olmak üzere toplam 27 sanatçı düzenleyecekleri atölyelerde katılımcılarla buluşacak.

FESTİVAL SOHBETLERİ

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nin yeniliklerinden biri de bu yıl ilk kez hayata geçirilen Festival Sohbetleri olacak. Festival alanı içinde oluşturulan özel sahnede çömlek ve seramik alanına emek vermiş önemli isimler ağırlanacak. Burada gerçekleştirilecek mini söyleşiler hem ziyaretçilere ilham verecek hem de sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak yıllar boyunca hafızalarda kalacak.

20 farklı üniversiteden toplam 33 akademisyen; konuşmacı, jüri üyesi, seçici kurul üyesi ya da sergi katılımcısı olarak festivale katılacak.

PANEL

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında festivalin ilk günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek olan panel bu yıl "Kırmızı toprağın kullanım alanlarının güncellenmesi" başlığını taşıyor. Etkinlik sahnesinde gerçekleştirilecek olan panelin, sektör temsilcileri, öğrenciler, çömlekçi olma hedefi taşıyan gençler ve sanatçılara yol gösterici olması amaçlanıyor. Doç. Füsun Çövenoğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı panelde seramik sanatçıları Metin Ertürk, Verda Sipahi, Menemenli duayen çömlek ustası Hasan Ursavaş ve Hindistan'dan katılan Reyaz Badaruddinbilgi ve deneyimlerini dinleyicilere aktaracak.

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Festival kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışmasına bu sene 109 adet eser katılırken, yapılan jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ve sergilenmeye hak kazanan eserler belirlendi. Taşhan'da düzenlenecek sergide toplam 28 eser sanatseverlerle buluşacak.