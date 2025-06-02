41 yıl sonra Avrupa kupası getirdi, kovulması tartışılıyor

Tottenham’a 41 yıl sonra Avrupa’da kupa kazandıran Ange Postecoglou'nun kulüpteki geleceği belirsiz. Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktörün Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşatmasına karşın finalde Manchester United’ı devirerek Tottenham’la 41 yıl sonra Avrupa Ligi’ni kazanması geleceğini garanti altına almadı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Tottenham başkanı Daniel Levy, Ange Postecoglou'nun geleceğine önümüzdeki günlerde karar verecek. Tottenham’da Postecoglou’nun gönderilmesi durumunda Thomas Frank ya da Marco Silva'nın teknik direktörlük görevine getirilmesi planlanıyor.

Haberde Postecoglou hakkında henüz kesin bir karar verilmediği kaydedildi.

Sezon ortasından beri takımdan kovulması gündemde olan Postecoglou, Tottenham’a 41 yıl sonra Avrupa kupası, 17 yıl sonra kupa sevinci yaşatmıştı.