41 yıl sonra gelen kupanın ödülü kovulmak oldu: Postecoglou ile yollar ayrıldı

Tottenham’a 41 yıl sonra Avrupa’da kupa kazandıran Ange Postecoglou'nun görevine son verildi.

Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktörün Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşatmasına karşın finalde Manchester United’ı devirerek Tottenham’la 41 yıl sonra Avrupa Ligi’ni kazanması kulüpte kalmasına yetmedi.

Independent’ın haberine göre Tottenham, 2 yıldır takımın başında bulunan Ange Postecoglou ile yollarını ayırma kararı aldı.

Postecoglu, Tottenham’ın başında bu sezon ligi 17. sırada tamamlarken Londra ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

Sezon ortasından beri takımdan kovulması gündemde olan Postecoglou, Tottenham’a 41 yıl sonra Avrupa kupası, 17 yıl sonra kupa sevinci yaşatmıştı.

Tottenham’da Postecoglou’nun yerine Fulham’ı çalıştıran Marco Silva ile Brentford’a görev yapan Thomas Frank’dan birinin getirilmesi planlanıyor.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



