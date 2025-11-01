ABD istihbarat teşkilatı CIA’in 41 yıl öncesine ait Türkiye ile ilgili ortaya çıkan belgede çarpıcı tespitler yer aldı. Türkiye’deki İslamcılığın geleceğini inceleyen raporda Süleymancıların adı net olarak geçti. CIA 2 Nisan 1984 tarihli raporunda Süleymancıların TSK’ya sızdığını ifade etti.

Raporda Süleymancılarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Süleyman Hilmi Tunahan'ın (1888-1959) öğretilerini takip eder ve şu anda damadı Kemal Kacar tarafından yönetilmektedir. İslam devletini ve şeriat hukukuna ve halifeliğe geri dönüşü savunur. Kacar tarafından yönetilmektedir. İslam devleti ve şeriat hukukuna ve halifeliğe dönüşü savunur. Süleymancılar açıkça Kuran dersleri verir, yasaklanmış aşırıcı felsefeyi yayar; küçük yasa dışı kolejler işletir; yasaklanmış Adalet Partisi ile bağlantıları vardır; orduya sızmışlardır; ve Batı Avrupa'daki Türk göçmen işçiler arasında açıkça faaliyet gösterirler.”



CIA: İSLAMCILIK SİYASİ GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEK



CIA geleceğe ilişkin de tahminde bulunarak “İslam, önemli bir sosyal ve siyasi güç olmaya devam edecek. Mezhepsel düşmanlık gelecekte yeniden ortaya çıkabilir ve hükümeti güçlü güvenlik önlemlerini yeniden uygulamaya zorlayabilir” diye ifade edildi.

Atatürk’ün etkisine de değinilen raporda “Atatürk, müslüman bir toplumu laik bir devlete dönüştürerek Türkiye'de İslam'ın rolünü kökten değiştirdi. Şeriat mahkemelerini ortadan kaldırdı; tarikatları, halifeliği ve dini okulları kaldırdı; Arapçayı Türkçe ile, müslüman kıyafetlerini Batı kıyafetleri ile değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hükümet İslam'ın siyasete sınırlı bir şekilde yeniden girmesine izin verdi. 1980 yılına kadar ard arda gelen hükümetler İslam'ın siyasi etkisini kademeli olarak azaltmaya devam etti” denildi.



CIA’İN RAPORUNDA FETÖ YOK



CIA raporunda Süleymancıların “TSK’ya sızdığının” yazıldığı 1984 yılı FETÖ’nün yoğun olarak TSK’ya girdiği dönem. CIA arşivinde Süleymancılardan bahsedilip, FETÖ’den bahsedilmemesi dikkat çekti. Kamuoyuna açıklanan CIA arşivinde Saidi Nursi, Abdurrahim Zapsu, Süleyman Tunahan gibi İslamcıların adı geçerken Fethullah Gülen’in adının hiç yer almaması da soru işaretlerine neden oldu. CIA bilerek Fethullah Gülen’in ismini saklamış da olabilir.



