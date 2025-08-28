41 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Türkiye'de pandemi süreciyle beraber hız kazanan ve önü alınamayan enflasyon, vatandaşları ve küçük işletmeleri mali darboğaza soktuğu gibi büyük firmaların da peş peşe iflasın eşiğine ilan etmelerine yol açıyor.

Yüksek maliyetlerden ötürü gelir gider dengesini ayarlayamayan firmalar, konkordato ilan etme yolun gidiyor. Konkordato ilan eden firmalar arasına, 41 yıllık GreenX Kozmetik firması da dahil oldu.

3 AY SÜRE VERİLDİ

ilan.gov.tr'deki detaylara göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, fiirmaya 3 ay geçici mühlet verirken, 3 konkordato komiseri atandı.

Konkordato başvurusunda ilk duruşma 19 Kasım 2025 günü yapılacak ve alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecek.