41 yolcusu olan otobüs facianın eşiğinden döndü

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel civarında yaşandı. Arslan T. kontrolündeki 42 KK 279 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel bölgesinde yol kenarında bulunan 75 metre uzunluğundaki bariyerlere çarptı. Otobüs çarpışmanın da etkisiyle yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Bariyerler otobüsün uçuruma uçmasını önlerken, kaza ucuz atlatılmış oldu. Yaşanan azada yaralanan olmazken, otobüsün ön camı patladı ve sağ kaportasında hasar meydana geldi.

Otobüsün Alanya'dan aldığı 41 yolcu ile Konya'ya istikametine gittiği öğrenildi. Kaza yerine firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yolcular Konya yönüne doğru yola yeniden çıktı.

Kazaya karışan otobüs şoförü ise ekiplerce ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili, ilgili makamlarca inceleme başlatıldı.