41 yolcusu olan otobüs facianın eşiğinden döndü

Kaynak: İHA
41 yolcusu olan otobüs facianın eşiğinden döndü

Antalya'da yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin varlığı otobüsün uçuruma düşmesini engellerken kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel civarında yaşandı. Arslan T. kontrolündeki 42 KK 279 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel bölgesinde yol kenarında bulunan 75 metre uzunluğundaki bariyerlere çarptı. Otobüs çarpışmanın da etkisiyle yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

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Bariyerler otobüsün uçuruma uçmasını önlerken, kaza ucuz atlatılmış oldu. Yaşanan azada yaralanan olmazken, otobüsün ön camı patladı ve sağ kaportasında hasar meydana geldi.

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Otobüsün Alanya'dan aldığı 41 yolcu ile Konya'ya istikametine gittiği öğrenildi. Kaza yerine firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yolcular Konya yönüne doğru yola yeniden çıktı.

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Kazaya karışan otobüs şoförü ise ekiplerce ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili, ilgili makamlarca inceleme başlatıldı.

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