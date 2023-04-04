﻿418 milyar doların üzerine kim bastı?

Kemal Kılıçdaroğlu, her hareketinin takip edildiğini bilerek daha uyanık olmalıydı ama herkes bilir ki evde veya büroda namaz kılanlar, namazdan sonra seccadeyi katlayıp dolaba kaldırır, yerde bırakmaz... Bir lokantanın ayakkabı ile girilen yönetim odasında, yerde, seccade tarzında halılar varsa, onlar dekor içindir. Öyleyse nedir bu "Kılıçdaroğlu seccadeye bastı" tantanası?

Çünkü biliyorlar ki üzerinde ibadet de edilebilen küçük bir halı üzerinden siyasi rakibi suçlamaktan başka çareleri kalmamıştır. "Seccade", sıfırı tüketmişler için adeta "uçan halı" gibidir. Bakalım kimi nereye uçuracak?

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Nitekim Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olan ve adaylığı da YSK tarafından kabul edilen Tayyip Erdoğan, kürsüde Bağcılar Belediye Başkanı'nın hediye ettiği seccadeyi göstererek "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil, 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" dedi. Hatta "Fazla kalmadı... 40 gün... 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir, çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." diye devam etti.

Yani bu 40 gün içinde birileri "ayakkabıyla seccadeye basmak" eylemi mi yapacak? Yaparsa bu bir seçim tezgâhı olmaz mı? Zaten halen yapılan iş de seçim tezgâhı değil midir?

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Kaldı ki Pensilvanya'daki kişinin temsil ettiği cemaat yani FETÖ, yıllarca AKP iktidarının tam destekçisi idi Onlarla "aynı menzil"e giden AKP, ne istedilerse vermedi mi?

Kavga, Ergenekon, Balyoz ve Askerî Casusluk davaları ile TSK iyice yıpratıldıktan sonra yeni rejimin nasıl kurulacağı ve Türkiye pastasının nasıl paylaşılacağı konusunda çıkmıştır! Fetullah Gülen'in Pensilvanya'dan yaptığı yayında "iktidar sahiplerinin irin dolu havuzları"ndan bahsetmesi, iktidarla arasındaki bağları koparmıştır. Zaten 17-25 Aralık operasyonları da ihale verilen iş adamlarından kesilen paraların toplandığı para havuzlarına ve o havuzların sahiplerine yönelikti...

O operasyonları yapanlar FETÖ'cü olabilir ama öyleyse dört bakan neden istifa etti? Evdeki paralar neden sıfırlandı? Sonra dört bakan neden Yüce Divan'a sevk edilmedi? Evlerde bulunan kayıt dışı paralar, neden faiziyle iade edildi?

Sahi bu tartışmalar sırasında Egemen Bağış da muhatabına "Oğlum ben her gün her Cuma bir tane ayet sallıyorum. Google'a gir, 'Kur'an'da'; atıyorum 'kardeşlik', 'Kur'an'da nankörlük' 'Kur'an'da bilmem ne' diye search yap hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin..." demedi mi? Nerede şimdi Egemen Bağış? Prag Büyükelçisi değil mi? Peki kim atadı onu? İslâm dininin temeli olan Kur'an ve ayetleriyle dalga geçen bir kişiyi, bu kadar vazgeçilmez kılan nedir? Çok şey bilmesi mi?

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Kaldı ki Kılıçdaroğlu bir büroda yere serilmiş küçük bir halının üzerine bastı diye yaygara koparanlara bakıyorsun, içlerinde "çocuğun rızası vardı" diyen de var, sonradan depremde yerle bir olacak binalar için çıkarılan imar affını öven de...

Oysa konu şudur: Türkiye seccadesinin yani vatanın üzerine milyonlarca yabancı ayağın basmasını kim sağladı? Sınırlar neden hâlâ açık?

Türkiye ekonomisini kim çökertti? Türkiye'nin büyük şirketleri neden yabancıların eline geçti? Şeker fabrikaları ABD dayatmasıyla neden kapatıldı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geri alıp vatandaşa hizmet için kullanacağım" dediği ve hazineden çalındığını belirttiği 418 milyar dolarlık servetin üzerine ayağıyla basanlar kim?