41’inci durak Aksaray! 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi

19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonların ardından Cumhuriyet Halk Partisi 'Millet iradesine sahip çıkıyor' sloganı ile birçok kent meydanına çağrılarda bulundu. İstanbul'un ilçeleri dahil yaklaşık 4 ayda 41'inci miting Aksaray'da gerçekleştiriliyor. Aksaray il mitinglerinde de 15'inci oldu.

Mitinge CHP Gençlik Kolları yürüyüş düzenleyerek katıldı. Kent meydanında "İmamoğlu'na Özgürlük" ve Özgür Özel pankartları asıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı bir pankart da alanda bulunuyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL SESLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da binlerce kişinin toplandığı meydana seslendi. Daha önceki seçimlerde yüzde 8'in altında oy aldıkları Aksaray'da binlerce kişinin toplandığını gösteren Özel, "Aksaray artık kimsenin kalesi değildir, Aksaray milletin kalesidir" ifadelerini kullandı. Özel, "Bizim siyasetimizin ötekisi yok. Kimseyi hor görmez, kimseye yukarıdan bakmayız. Bugün Türkiye'ye kara bir düzen dayatanlar var. Maalesef bu kara düzen sınıflara ayıran ve ötesini düşünmeyen, iktidara yakın ve uzak diye ayıran, sadece yandaşları ve menfaat çetelerini gören bir düzen." dedi.

CHP lideri Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Anadolu irfanının kök saldığı topraklardayız. Somuncu babanın duasını almış Aksaray'dayız. Kurtuluş Savaşı'nda nice Aksaraylı can vermiş. O dönemde milli mücadeleye katılan Mustafa Vehbi Bey mebus olmuş. Sonra ordu ihtiyaç duymuş bütün varını bağışlamış. Bir yandan tüm servetini vatan için sıfırlayanlar. Bir yandan 'Babacığım, babacığım' diyerek parayı sıfırlayanlar. İşte bu yüzden Aksaray bu meydanı, Tayyip Erdoğan'ın dolduramadığı meydanı böyle taşırdı. Biz bugün gelirdeki adaletsizliklere isyan etmeye hem mahkemelerdeki adaletsizliklere isyan etmeye geldik. Bugün kiralar alıp başını gittiği halde açlık sınırın altında emekli maaşı olduğu için mitinge değil eylem yapmaya geldik.

Bir başına bir ay boyunca 4 bin 250 lira alan Emine Teyze'yi mahkum eden düzene yazıklar olsun. Bundan sonra birbirimizi asla yalnız bırakmayacağız. Her şeye para bulur asla ve asla emekliye para bulmayan bu düzen işsizlikte rekor kırdı. Türkiye'nin yüzde 33'ü işsizlikle boğuşuyor. Miting yapanlara kulak asmadılar. Şimdi Türk-İş 500 işyerinde birden grev yapmaya karar vermiş. Şimdi vakit cesaret gösteren işçilerin arkasında durma vaktidir. Çünkü işçi kurtulmadan, memleket kurtulmadan. Emekli kurtulmadan, esnaf; esnaf kurtulmadan çiftçi kurtulmaz; karşı karşıya getirdikleri genç kurtulmadan polis, polis kurtulmadan jandarma kurtulmaz.

Ülkenin en zengin yüzde 20'si servetin yüzde 90'ını almış. Ant olsun ki kısa çöp uzun çöpten, küçük gördükleri uzun adamdan hakkını alacak.

Ormanlarımız yanıyor, milletimiz damacanayı kapıp yangına koşuyor; deprem oluyor millet elleri ile enkaz kaldırıyor; tarlaya don vuruyor, çiftçi eli boş dönüyor. 301 civciv ölse Avrupa'da gündem olur, 301 madenci ölüyor. Devlet bekleniyor ama bir avuca bakıyor. Millete bakmıyorlar. Bakanlık yapmayan onu atayan cumhurbaşkanına methiyeler düzen bir sistem geliyor. Hiçbirimizi görmeyen bu düzene karşı mücadele edeceğiz. Hep beraber başaracağız.

İktidar olunca cumhurbaşkanımız 1'inci cumhurbaşkanı gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen biri olacak; Ekrem İmamoğlu olacak.

"ASGARİ ÜCRET 7 ÇEYREK ALTIN OLACAK"

Türkiye'nin tahıl ambarı ama yeraltı suları çekildi. Kızılırmak'tan su getirilmiyor. Geçen yıl kilosu 13,5 lira olan ürenin kilosu iki katına çıktı. Hayvancılık yapayım desen 10 liralık yem 15 liraya çıkmış. Ama ne desteklenmesi, ne borçların faizlerinin silinmesini düşünen yok. CHP olarak hem Aksaray'ın belli kesimlerinde hem de Niğde'de patatesin maliyetinin 8-9 lira olduğunu görüyoruz. Ama satışı 5 liradan. Faizlerin silinmesini, ana paranın 5'e bölünmesini teklif ediyoruz. Yapar mı, yapmaz. Yapmak için ikitdara geliyoruz.

Tuz Gölü, Aksaray'ın göz bebeğiydi. HES'lerle canına okudular. Yıllardır havaalanı sözü veriyorlar, çevre yolu sözü veriyorlar, otel yapsa turistler gelecek, treni yapsa buradan Mersin'e yol açılacak ekonomiye katkısı olacak. Dünya kadar Kapadokya'ya turist geliyor. Ama burada bir su almıyor. Biz destekleyip herkesin hak ettiği gibi yaşamını sağlayacağız. Bunlar geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altındı. Çeyrek altın 7 bin lira. Yani bunlar geldiğinde asgari ücret 50 binmiş şimdi 22 bin lira. Bunları gönderin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak.

Biz 47 yıl 1'inci parti olamadık ama darbeye de kalkışmadık. Türkiye'nin dört bir yanından oy alan Erdoğan bu seçimde CHP'ye yenildi. Çok çalıştık, millete inandık, 1'inci olduk. 47 ay sabır gösterecekti. 47 gün sabredemedi. Gelecek seçimlerinin iktidar partisine darbeye giriştiler. Sadece iftira atıyorlar. Her türlü yalan var. Delil var mı? İspat var mı? İddianame var mı? İnan var mı? Bir kör kuruş rüşvet ispatlayamadılar. 135 gün boyunca atılan onca iftiraya rağmen buradan Aksaray'dan tüm Türkiye'nin gözüne bakarak söylüyorum: Arkadaşlarım bu sınavdan alınları ak çıktı.

"AK TOROSLAR ÇETESİNİ DAĞITACAĞIZ"

Eskiden JİTEM'lerin beyaz torosları vardı. Şimdi Çağlayan'dakilerin ak torosları var. Ant olsun ki ak toroslar çetesini dağıtacağız. Bugün o çete İstanbul'da daha önce siyasetçi arkadaşlarımızı ip gibi dizip bütün Türkiye'ye servis etmişti. Bir daha bunu yaparsan 'Senin burnunu sürterim' dedim. Bugün İETT'nin gariban memuruna aynısını yapmışlar. Ey Erdoğan, sen İstanbul'da sorgulandın, kapına polis gelmedi. Bir gün gözaltına gitmedin. Tutuksuz yargılandın. Davul zurna ile cezaevine gittin. Yıllardır nefret kustun. Ama arkadaşlarımızı görmediğin zulme tabii tuttun. Yaşar Kemal'in, Tuncel Kurtiz'in kurumuna zulmediyor. Belki yarın serbest kalacak, onu evladına, komşusuna mahcup etme. Erdoğan ya o çeteyi dağıt ya biz dağıtacağız!

"TRT'DEN CANLI YAYIN İSTİYORUZ"

Muhittin Böcek 105 gün entübe kaldı. 15 tane ilaç içiyor. Sana ne faydası var Muhittin Böcek'in canına kast ediyorsun? Seçimden önce oğlu ev almış. Babasına ne de onu tutuyorsun? Aziz İhsan Aktaş AKP'li belediyeden parasını almış. İftira atıp paramı vermediler demiş. Zeydan Karalar'ı Adana'da yargılasa 1 günde bitecek. Ama 'Sen misin bizim Adana'da bileğimizi büken?' diye zulmediyorlar. Bütün arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyoruz. Hepsi için TRT'den canlı yayın istiyoruz. Yargılamanın tamamını izleyeceğiz. Göreceksiniz ki arkadaşlarımız masumdur. Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı MHP'li Kütahya Belediyesi olduğu için dosyayı ayırıp Kütahya'ya göndermişler. Bizim arkadaşlarımızı tüm Türkiye'den topluyorlar.

"SENDE FİLİSTİN SEVGİSİ YOK, TRUMP HASSASİYETİ VAR"

Her gün kızıyorum bugün nihayet Erdoğan ağzına Filistin'i aldı. Erdoğan, Trump diyor ki 'Gazze'yi boşaltıp oteller yapacağım' bir kelime konuşuyor musun? Türk cumhuriyetler Güney kıbrıs'ı tanıyor, Ayşenur Ezgi'yi İsrail katlediyor, ABD'de Rumeysa Ozturk hapiste tutuluyor, Madleen gemisine yapılan muamele ortada, bir kelime konuşmayıp 'Özgür Özel benim Filistin sevgimi sorgulayamaz' diyorsun. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Sen de Filistin sevgisi yok, Trump hassasiyeti var. Allah'tan korkmayıp Trump'tan korkan hale geldin. Bizim çizgimiz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının FHKÖ ile verdiği mücadeledir. Bizim Filistin sevgimiz Amerika korkusu ile senin gibi bastırılamaz."

İMAMOĞLU: MAHKEMELERDE ADALETİN TERAZİSİ HERKESİ EŞİT TARTIYOR MU?

İmamoğlu'nun mesajını CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir okudu. İmamoğlu, Özdemir tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Cennet vatanımız Türkiye’nin, Anadolu’nun güzel şehri Aksaray’a selam olsun. Gençler, kadınlar, beyefendiler… Merhaba! Merhaba! Yiğitler, evliyalar diyarı Aksaray’ın güzel insanları; ülkemizin dört bir yanında herkes huzur arıyor, refah arıyor, bereket arıyor. Bu cennet vatanın kaynakları çok bol, çok zengin ama adalet olmayınca huzur da refah da bereket de olmuyor. Soruyorum size: Mahkemelerde adaletin terazisi herkesi eşit tartıyor mu? Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet var mı? Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit olarak ulaşabiliyor mu? Herkes devletin kaynaklarından, imkanlarından eşit koşullarda yararlanabiliyor mu? Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Bu güzel ülkenin her yanında, hayatın her alanında adaletsizlik kol geziyor. Bu güzel ülkenin her hanesinde haksızlıkların, adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Türkiye böyle büyüyemez, böyle güçlenemez.”

“HERKES DEVLETİN ADALETLİ, MERHAMETLİ, GÜÇLÜ ELİNİ YANINDA BULACAK”

“Biz, her şeyden önce adalet temeli üstünde yükselen, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, şu ya da bu kesimin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Herkes barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına, insanca yaşama koşullarına sahip olacak. Tüm çalışanlar, emekçiler alın terlerinin karşılığını alacak, dünyadaki en ileri çalışma koşullarına, en ileri haklara sahip olacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada; nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak.”

“HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET…”

“Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Onun için Aksaray’dan haykırıyoruz: Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet… Türkiye; adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın; millet büyüktür. Millet ne derse o olur. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Biz hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.”