22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mansur Yavaş açıkladı. 42 bin öğrencinin abonman ücretini belediye karşılayacak

Mansur Yavaş açıkladı. 42 bin öğrencinin abonman ücretini belediye karşılayacak

Mansur Yavaş, ABB'nin 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılayacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:35
Takip Et

42 bin öğrencinin abonman ücretini belediye karşılayacak. Mansur Yavaş açıkladı

Mansur Yavaş açıkladı. 42 bin öğrencinin abonman ücretini belediye karşılayacak
+
Aa
-

Şevket GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı basın açıklamasında, “Biz buradayız… Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Başkentli öğrenciler için indirimli sudan otobüslerde abonman hizmetine, çalışma istasyonlarından kütüphanelere, çamaşır yıkama merkezlerinden geçici barınma merkezlerine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de yeni bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da bu ödemelere devam ederken yeni uygulamada da yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.

YAVAŞ: “EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİMDEN BAŞKA ÇAREMİZ BULUNMUYOR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlayacak yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

Sözlerine “Bugün karne günü… Karnelerini alan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum” diyerek başlayan Yavaş, “Bu vesileyle yeni bir uygulamaya geçeceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentimizde üçüncü kuşak olarak sosyal yardım alan hemşehrilerimiz var. Babası yardım almış, dedesi yardım almış; şimdi de kendisinin yardıma ihtiyacı var. En büyük sosyal yaramız ise bu nesilden gelen evlatlarımızın da eğitimlerini imkânsızlıklar içerisinde sürdürme mücadelesidir. Sosyal yardımların bir geleneğe dönüşmemesi, nesilden nesile miras kalmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çaremiz bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“YETER Kİ ONLAR OKUSUNLAR; KENDİLERİNE, AİLELERİNE VE ÜLKEMİZE GELECEKTE IŞIK OLSUNLAR”

Açıklamasında Başkentli her çocuğun eşit şartlarda eğitim görebilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için yaptıkları desteklerden de bahseden Yavaş, şöyle devam etti:

“Bu yüzden, ilklere imza atarak, ‘çocuklar üşümesin’ diye doğal gaz, ‘sağlıklı büyüsünler’ diye protein ve ‘eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olsunlar’ diye kırtasiye desteğine başlamıştık. Sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokula giden yaklaşık 6500 evladı için servis ücretlerini 2023 yılında ödemeye devam edeceğiz. Yeni uygulamamızda ise ortaokul ve liseye giden yaklaşık 42 bin evladımız için otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başlıyoruz. Biz buradayız… Yeter ki onlar okusunlar; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ah başkanım sen geç başa
22.01.2023 20:11
Başkanım sen bi tanesin. Cumhurbaşkanlığına geldiğin gün her yer çiçek açacak insanlar mutluluk gözyaşları dökecekler. Çünkü adilsin dürüstsün . Hakyemezsin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
3
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
7
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.