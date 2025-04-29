42 hırsızlık suç kaydı ve 30 yıl hapisle aranıyordu; yakalandı

Kaynak: DHA
42 hırsızlık suç kaydı ve 30 yıl hapisle aranıyordu; yakalandı

İzmir Konak'ta Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen ve polislerden kaçan şüpheli, takip sonucunda yakalandı. Şüpheli Z.K.’nın (32) 42 hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdiği sırada, bir kişiden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi durdurmak istedi. Şüpheli, 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan kontrolde şüphelinin isminin Z.K. olduğu, 42 hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu ve hakkında 30 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Z.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Son Haberler
Erzurumspor'dan ve Erzurum'dan TFF'ye isyan. Cezaları MHP İl Başkanı Yurdagül ödeyecek
Erzurumspor'dan ve Erzurum'dan TFF'ye isyan. Cezaları MHP İl Başkanı Yurdagül ödeyecek
Hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi
Hilal şeklindeki Ay ile Venüs birlikte görüntülendi
'Acil ameliyat' denilerek çağrıda bulunuldu! Şafak Başa'dan kötü haber...
'Acil ameliyat' denilerek çağrıda bulunuldu! Şafak Başa'dan kötü haber...
Özel hastanenin faaliyeti deprem raporuna istinaden durduruldu
Özel hastanenin faaliyeti deprem raporuna istinaden durduruldu
Paris Saint-Germain, Londra'dan avantajla döndü. PSG 1-0 Arsenal
Paris Saint-Germain, Londra'dan avantajla döndü. PSG 1-0 Arsenal